Octubre llega con una ola de aumentos: luz, gas, colectivos, nafta y alquileres más caros

Octubre no va a ser un mes liviano para el bolsillo. Aunque la inflación de septiembre vino más contenida, ya están confirmados una serie de aumentos que tocan de lleno los gastos de todos los días en San Luis.

El primer ajuste es en luz y gas. Desde el 1° de octubre las facturas suben en promedio 1,9% a nivel país, debido al componente de transporte y distribución. Es una suba moderada porque el Gobierno nacional viene postergando pagos a las productoras para contener el número.

El segundo aumento, y el que más se va a sentir en el interior puntano, es el del colectivo interurbano. Desde el sábado 5 de octubre viajar va a costar entre 6% y 10% más, según el corredor. Es el tercer aumento del año y acumula una suba superior al 200% desde diciembre de 2023.

El tercer incremento es el de los combustibles. YPF aplicó una suba del 1% y, además, empezó a regir un fuerte aumento en el Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono, que arrastra una suba acumulada del 1.387% en el último año.

El cuarto golpe es para los alquileres con contratos bajo la vieja ley. Aquellos que se actualizan anualmente por el Índice de Contratos de Locación tendrán subas de hasta 31,67%.

Por último, también trepan prepagas (entre 1,9% y 4,% según el plan), cable y celular (hasta un 3%). En números simples, una familia tipo necesitará entre 45.000 y 70.000 pesos extra solo para cubrir estos incrementos en octubre.