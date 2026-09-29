Una novela puntana, ganadora del premio del Fondo Nacional de las Artes

Lo que empezó como un cuento de no más de cinco páginas se convirtió en una novela que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, uno de los más prestigiosos que tiene la literatura nacional para las nuevas voces. La obra se llama “Una alteración minima” y fue escrita por la puntana María Jesús Zabala Chacur.

El jurado, integrado por Ana Navajas, Carmen Cácerees e Ignacio Iraola, calificó la novela como “una distopía biotecnológica” y le ganó el último tramo del certamen a “Todas las cartas de amor son ridículas”, de la bonaerense Ana Bonet, y a “Los pozos”, de la mendocina Graciela Scarlatto.

“Esta novela me enseñó sobre la paciencia. En una época en la que nos acostumbramos cada vez más a lo inmediato, darle tiempo a un texto para crecer y acompañar ese proceso es un desafío, pero también un placer”, dijo María Jesús, hermana de la ex ministra de Hacienda de la provincia Natalia Zabala Chacur.

En la obra, María Jesús imagina un futuro atravesado por virus degenerativos, prácticas médicas sospechosas y corporaciones que operan en los límites de la ética. En el medio, la autora traspone una historia que explora el amor maternal como motor de la locura.

María Jesús, diseñadora gráfica que trabajó en Payné, señaló que para ella la novela es una suerte de reparo ante el avance tecnológico.