Alrededor de Samanta Schweblin: cuando lo extraño se vuelve familiar

El taller de lectura coordinado por el escritor y docente Nicolás Taltavull reunió a curiosos participantes alrededor de los primeros libros de Samanta Schweblin, la notable escritora argentina. Los cupos se completaron tres días antes y habrá un segundo encuentro, tentativamente, en octubre.

Durante dos horas, una mesa, algunos libros y varias tazas de café fueron suficientes para que la literatura de Schweblin comenzara a abrir preguntas.

El encuentro se desarrolló en Atípica Cultural, el espacio de librería, arte y café ubicado en San Martín 842, en el corazón de la ciudad de San Luis, y estuvo guiado por Nicolás Taltavull, autor del muy recomendado “Llegar a casa”, su primer libro de cuentos.

La propuesta se concentró en los dos primeros libros de Schweblin, "El núcleo del disturbio" y "Pájaros en la boca". Más que una clase sobre la autora, el encuentro fue una conversación alrededor de sus textos: lecturas, comentarios, interpretaciones y aportes fueron construyendo colectivamente una mirada sobre una literatura difícil de encerrar en explicaciones definitivas.

La pregunta que funcionó como punto de partida había sido también la de la convocatoria: ¿qué tiene la literatura de Samanta Schweblin que no deja volver a mirar las cosas de la misma manera?

Quizás una de las respuestas apareció durante la propia lectura. En los relatos de Schweblin, lo extraño no necesita abandonar completamente el mundo conocido para producir inquietud. Una situación improbable, un gesto aparentemente insignificante o incluso aquello que en otro contexto resultaría difícil de aceptar pueden presentarse con una naturalidad desconcertante. Y allí aparece uno de los mecanismos más interesantes de su literatura: hacer que, por un momento, lo extraño se vuelva familiar.

Entre las autoras mencionadas durante el encuentro apareció también Ana María Shua, otra escritora argentina particularmente vinculada con las formas breves. Sus microrrelatos trabajan muchas veces con la condensación, la elipsis, el humor, lo fantástico y el extrañamiento, y deja al lector una parte importante de la tarea de completar aquello que el texto apenas insinúa.

La referencia resultó pertinente para pensar la literatura de Schweblin: textos que no necesitan explicarlo todo para producir un efecto, relatos que terminan pero no necesariamente se terminan en el lector.

La tarde transcurrió así entre libros, café y una participación activa de los asistentes. No hubo una respuesta única para la pregunta inicial. Tal vez porque la literatura de Schweblin trabaja precisamente en ese territorio donde una explicación cerrada podría clausurar aquello que el cuento acaba de abrir.

El dato de la convocatoria también habla de la recepción de la propuesta: los diez cupos disponibles se completaron tres días antes del encuentro. Por eso, quienes quedaron afuera podrán tener una nueva oportunidad en un segundo encuentro, previsto tentativamente para octubre.

La actividad forma parte, además, de una búsqueda que Atípica Cultural sostiene desde su apertura: hacer de la librería un lugar donde los libros no solamente se exhiban o se vendan, sino donde puedan ser leídos, discutidos y puestos en relación con otras personas.

Es una forma pequeña de construir cultura, pero quizá sea justamente allí donde empieza una escena cultural: un escritor que propone una lectura, las personas que se sientan alrededor de una mesa y un libro capaz de conseguir que, durante un par de horas, algo que parecía familiar deje de serlo.

Y después, acaso, que nadie mire las cosas exactamente de la misma manera.