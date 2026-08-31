Kapanga, 30 años de joda, baile, infartos y algún otro problema solucionado

Una semana después del muy divertido recital que “Kapanga” dio en Comuna a finales de septiembre de 2024, Martín “El Mono” Fabio sufrió un infarto que lo mantuvo alejado de los escenarios por un buen tiempo. Para el final del que darán el domingo 6 otra vez en el espacio del sur de la ciudad la banda espera que el futuro inmediato sea otro.

Al poco tiempo fue el guitarrista Miguel “Maikel” Luna de Campos el que se encontró con problemas de salud por un tumor gástrico que le encontraron y que también lo obligó a dejar los escenarios. Una de las cosas que más le preocupó por entonces en quién lo reemplazaría en la banda, porque su deseo era que “Kapanga” siguiera tocando durante su recuperación.

Lo encontró más cerca de lo que creía, en Gastón “Pato” Sloomant, quien durante años fue su asistente en el escenario y ahora es parte del grupo. “Es un artista de un gran talento y nos parecía recopado darle un lugar, habilitarlo para que juegue con nosotros”, dijo Maikel en una charla con Cooltura. Tanto el nuevo guitarrista como el tecladista Juani Gorostidi le aportaron, según dijo Miguel, una energía extra al grupo.

En los primeros discos invitábamos a gente que era más grande que nosotros; después, en la mitad, llamamos a colegas generacionales; y hoy en día, tenemos que invitar a gente más chica”.

Con ese presente, “Kapanga” llegará a San Luis para continuar la celebración de sus 30 años. El show del domingo 6 de septiembre combinará los clásicos del grupo, el nuevo material aniversario y una puesta preparada para recorrer las distintas etapas de su trayectoria.

“Es un show que ya venimos rodando hace un tiempo, comenzamos la celebración en el estadio Obras en diciembre y lo grabamos para subirlo a Flow. Estamos muy afinados y por supuesto que no dejamos ningún clásico afuera”, dijo Maikel, quien hace poco tocó en Comuna con “Flema”, la banda donde despunta su costado punk.

El próximo paso de “Kapanga” es la edición de un disco que, de nuevo, celebrará las tres décadas de acción y que tendrá artistas invitados en nuevas versiones de las canciones más reconocidas de “El Mono” y compañía. Algo se pudo escuchar en los dos cortes más reciente que “Kapanga” subió a las redes: “Hoy reggae”, con “Los Cafres” y la versión de Obras de “No me sueltes (es posible)”, que tiene como invitado a Milo J.

Justamente en la variedad de estilos y de invitados que la banda de Maikel y “El Mono” exponen desde su primer disco radica una de las características más salientes. “Siempre nos gustó tener invitados de diferentes géneros y de diferentes generaciones. Quizás en los primeros discos invitábamos a gente que era más grande que nosotros; después, en la mitad, llamamos a colegas generacionales; y hoy en día, tenemos que invitar a gente más chica”, sostuvo el guitarrista.

Para la gira por los 30 años, los integrantes se propusieron que sus shows fueran “únicos e irrepetibles”, con canciones que funcionan como una conexión con distintas experiencias personales de quienes escuchan al grupo. La descripción de Miguel fue que cada obra sea “como un perfume que te lleva a determinados momentos de tu vida”.

Luego del susto por los problemas de salud de Mono y Maikel, la banda parece dispuesta a tocar todo lo que sea posible, todo lo que sus cuerpos le permitan. Es por eso que el show por los 30 años se verá en la fiesta de la cerveza en Mendoza, en Cosquín rock y en otros festivales del verano inminente.

“Que todos los shows tengan la temática de los 30 años nos permite crear directamente un espectáculo e ir modificándolo en el trayecto, eso está buenísimo, porque te vas adaptando según a tus necesidades artísticas, al venue, al público, a lo que sea”. Eso, como otras cosas, es algo que consiguieron gracias a los años en las rutas.