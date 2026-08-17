"No canto otra cosa que no sea lo que vivo"

Imposible no relacionar la vida y la historia de Solgo, el pintor coreano que María Teresa Andruetto inventó en su cuento, con la de Raly Barrionuevo. El rechazo del dinero y el bienestar a cambio de ser complaciente con su arte hacen que los vínculos entre el pintor oriental y el cantautor santiagueño–uno personaje de ficción, el otro irreversiblemente verdadero- sean tan evidentes que el músico decidió bautizar con ese nombre su nuevo disco, que presentará en San Luis el viernes 28 de agosto en el Cine Teatro.

En medio del monte de su provincia, donde conversó con Cooltura vía Zoom, Raly reconoció que hay una referencia entre Solgo y su carrera. “Quizás en algunas cosas me identifico, sobre todo en los momentos en que tuve a la industria encima o en situaciones en las que prioricé cuidar mi música”, dijo el autor y puso como ejemplo más claro cuando en 2001 ganó el Festival de Viña del Mar.

En ese momento clave de su carrera, el santiagueño tuvo a la industria “como mosca arriba de mi cabeza”, consiente además que su canto y su persona reunía algunas condiciones que a los dueños del mercado les venían muy bien. “Pertenezco a una generación que todavía creía en esas cosas, creía que llegar a Cosquín y que te firme una compañía era lo máximo”, sostuvo Raly y se alegró porque las nuevas camadas no estén tan atentas a eso.

"Para mí, San Luis más que un recuerdo es una presencia. Es como mi segunda casa, no pasa eso con ningún otro lugar"

Otro de los temas que componen el nuevo disco de Raly es “Contra la corriente”, que tiene la misma intención y el mismo tono autobiográfico que el que bautiza el disco. “Para entrar a la industria hay que estar bien parado para que no te lleve puesto, para poder hacer un camino propio”, señaló y agregó que los tentáculos no distinguen género ni edad, por lo que mencionó a Milo J. como uno de los soldados de la indepedencia actual.

No solo el mercado musical puede actuar como demonio y comprador en la carrera de un artista. Barrionuevo identificó también a la política partidaria como un monje tentador y rechazado por él, que siempre creyó “en la autonomía de trabajo y en la autonomía de las ideas”.

Otro de los elementos que componen su obra y que tienen especial relevancia en su nuevo trabajo es la naturaleza, una presencia para la que Raly tiene una explicación. “No canto otra cosa que no sea lo que vivo. Yo elijo vivir en la naturaleza y tengo origen en el campesinado”, declaró.

La del campo es una vida que conoció sin darse cuenta o sin buscarla, donde “identificar las plantas era parte de nuestra pedagogía”. Así supo Raly que la tierra podía entregar una medicina y una fruta; una caricia y también una canción.

Por eso canta, fundamentalmente chacarera, pero se encolumna en cualquier ritmo de raíz. Así llegó a “Tonada del girasol”, una canción con letra del villamercedino David Muñoz que grabó para su nuevo disco y homenajea a un género que conoció desde muy chico. “Yo diría que en mi casa la tonada era quizás más importante que la chacarera”.

Sus tíos, su padre y el corredor cultural de Frías, su lugar de nacimiento, lo relacionaron en su niñez con la serenata y el vals; en combinación con los discos que su madre ponía los sábados a la mañana en donde tomó certeza de lo importante de la percusión, a tal punto que “mi primer juguete fue un bombo legüero”.

Además de Andruetto, otras personalidades pasaron por “El camino...”. Silvio Rodríguez tiene una participación en “Hasta el fin” y un fragmento instrumental de “La memoria de los niños” está tocada por Adolfo Abalos, el autor de la música del tema. “A Silvio lo conozco hace mucho tiempo y cuando hice la canción quienes la escucharon me dijeron que quedaría buena cantada por él, no por una cuestión estética nomás. Es una canción que parece hecha para él, inconscientemente. A Silvio le pareció lo mismo”.

Pero el nombre más sorprendente del disco es el de Gabriel “Tortuga” Deck, el ala pivot de la selección argentina de básquet y del Real Madrid, también santiagueño, a quien el autor le dedica la bella “Changuito alado”. A juzgar porque es un deporte que Barrionuevo juega con frecuencia y que se convirtió su pasión, la sorpresa no es tanta.

“Gaby simboliza la historia basquetbolística o deportiva de una provincia que por muchos años tuvo al básquet como su deporte principal”, dijo el autor que puso en relieve el hecho de que todas las clases sociales santiagueñas se dediquen al baloncesto.

“De hecho, Gaby viene de una familia de origen muy pueblerino, fue criado en un contexto muy humilde y vivían de la cosecha de alfalfa o de limpiar colectivos. Su historia resume lo que significa el básquet en Santiago del Estero”, concluyó y contó la anécdota que recuerda que en el Mundial de China, donde Argentina salió subcampeón, Kobe Bryant se acercó a Manu Ginóbili para pedirle que le presente a “Tortuga” Deck.

Tras cuatro años de tocar en soledad, Raly volvió a armar una banda para presentar “El camino de Solgo”, un concierto que dará en el Cine Teatro San Luis y que promete que será largo porque no solo tendrá las canciones nuevas. “Vamos muy afianzados –señaló- porque ya lo tocamos varias veces”.

Hace poco Raly cumplió 54 años y dijo que está en su mejor momento y que muchos lo comparan con Benjamin Button, el personaje de ficción que iba rejuveneciendo a medida que pasaban los años. Muchos de esos años los vivió en San Luis, el lugar que considera su segunda casa. “No me pasa con ningún otro lugar”.

“Más que un recuerdo, San Luis para mí es una presencia”. Raly tuvo una relación de muchos años con Mariana Iglesias “que ha ido mutando, pero somos familia”. Al docente universitario “Tato” Iglesias, padre de Mariana, lo considera un padre y si tiene que recordar a alguien de manera permanente es a Marta Abdala, la médica, madre de Mariana, que falleció en 2023.