"La gente empezó a entender la importancia de la salud mental"

Traumas, mandatos familiares y sociales, una pelea con un amigo, un problema laboral, el desarme de una pareja, hechos de violencia sexual. Elementos cotidiandos y de arrastre son los que enfrenta Sofía Calvo en “Es hora de hablar”, el encuentro con el que recorre el país y tendrá con la gente de San Luis el sábado 29 de agosto en la sala Hugo del Carril.

La psicoanalista dijo que a lo que apunta en sus charlas es a hablar de las cosas que importan y hacerle honor a la consigna de la terapia que dice que hay que sacar todo lo que hace daño, contarlo, para que no queden adentro desparramando sus efectos.

En muchas partes del país, las funciones de “Es hora...” se agotan rápidamente, con un público movilizado porque “estamos entendiento la relevancia que tiene la salud mental en nuestras vidas”, dijo la profesional en una charla vía Zoom con El Diario de la República.

Empecé a escuchar a Charly García por mi papá, que tocaba sus canciones en la guitarra. De más grande lo entendí como un actor político, como un tipo que cantó las cosas en el momento justo y utilizó su arte para mandar mensajes muy importantes”.

El hecho de que la gente dejó de pensar que la terapia es un espacio “solo para los que están locos o para los que tienen que resolver algo muy profundo” también colaboró, a los ojos de Sofía, para que espectáculos como el suyo se difundan. “Necesitamos hablar de todo, de las cosas que nos pasan en el día a día, que a veces son menores pero nos afectan”.

Con la certeza de que la salud mental es para todos y que se le debe dar el espacio que corresponde, Sofía encaró su puesta teatral en la que cuenta historias de sus pacientes, algunas especialmente movilizantes. “Siempre recuerdo una muy fuerte con la que me emociono cuando la cuento porque revivo el momento en que la escuché por primera vez”, sostuvo la también comunicadora y escritoria, de paso por varios streamings.

La psicoanalista es una convencida de que del dolor se sale de una única manera: con la compañia de los vínculos. De allí la importancia de estar acompañada y de mantenerlos con acierto durante la mayor cantidad de tiempo posible.

Sofía estuvo muy activa durante el Mundial de fútbol, orgullosa de la Selección Argentina no solo por el rendimiento deportivo, sino también por los mensajes que los jugadores enviaron afuera y adentro de la cancha. Recuerda que vivió la final con tristeza, sobre todo porque la vio con sus sobrinos, con quienes le hubiera gustado compartir el triunfo.

Más allá del resultado, “vi un equipo que dio todo, que puso al esfuerzo por sobre todo y que demostró las ganas de ganar. Otras cosas que pasaron generaron que no sintiera bronca, como haberle ganado a Inglaterra y que los jugadores saquen la bandera de Malvinas”.

Solo una vez, cuando era chica y vino en auto con sus padres, Calvo estuvo en San Luis, a la que recuerda como un lugar muy bonito. Ahora, mantiene el contacto con la provincia gracias a la gran cantidad de mensajes que le mandan por redes sociales para que venga.

En los últimos posteos, Sofía se ubicó delante de un cuadro de Charly García que tiene en su casa para demostrar la admiración por el músico. De hecho, en su primer libro hay todo un capítulo dedicado a la autoestima del autor de “Filosofía barata y zapatos de goma”. “Siento que tengo una conexión muy fuerte. Lo empecé a escuchar por mi papá que tocaba sus canciones en la guitarra y ya de más grande lo entendí como un actor político, como un tipo que cantó las cosas en el momento justo y utilizó su arte para mandar mensajes muy importantes”.

“Esas canciones –concluyó- representan mi historia, mi vida y mi posicionamiento frente a las cosas”.