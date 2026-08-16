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Paredes confirmó su lesión y no jugará ante Recoleta: “Ahora toca descansar y recuperarme”

El volante central llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje publicado en sus redes sociales, pensando en una posible aparición ante Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Por redacción
| Hace 1 hora
Leandro Paredes. Foto: NA.

El mediocampista de Boca Leandro Paredes confirmó que sufrió una lesión muscular durante el empate 1-1 ante Platense y quedó descartado para la revancha frente a Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

 

 

El volante central llevó tranquilidad a los hinchas con un mensaje publicado en sus redes sociales, pensando en una posible aparición ante Racing el domingo 23 de agosto por la sexta fecha del Torneo Clausura.

 

 

“Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, escribió el capitán xeneize en Instagram, acompañado por imágenes del encuentro disputado en Vicente López. Paredes había dejado el campo de juego al comienzo del segundo tiempo después de sentir la molestia.

 

 

Aunque Boca todavía no difundió un parte médico oficial, las primeras informaciones indican que el capitán azul y oro no tendría un desgarro, sino una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda. Por ese motivo, el descanso durante los próximos días será clave para determinar cuándo podrá volver a jugar.

 

 

La lesión obliga a Paredes a perderse el partido del próximo martes ante Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su ausencia representa una baja importante para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que también tendrá que reemplazar a Leandro Lozano y Marco Pellegrino, ambos afectados por molestias musculares.

 

 

En el caso de Paredes, las primeras evaluaciones permiten mantener la expectativa de que pueda regresar para el siguiente compromiso importante de Boca: el mediocampista podría llegar al partido contra Racing, previsto para el domingo 23 de agosto por el Torneo Clausura, aunque todo dependerá de su evolución durante la semana.

 

 

De cara al duelo ante Recoleta, el entrenador deberá definir quién ocupará el lugar del capitán. Entre las alternativas aparecen Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech, aunque también existe la posibilidad de modificar el esquema y apostar por una formación más ofensiva.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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