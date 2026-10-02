  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Viernes 02 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Viernes 02 de Octubre de 2026

EN VIVO

Microcentro de San Luis

A contramano por Colón, a las siete de la mañana, causó un accidente

El choque se produjo a la altura del Paseo del padre y generó el corte del tránsito durante varios minutos, a primera mañana. No hay heridos graves. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 3 horas

A las 7 de la mañana y en contramano por calle Colón, en pleno microcentro de San Luis, un vehículo causó un accidente al chocar de frente con otro que venía por la misma arteria en la dirección correcta.

 

 

El hecho se produjo al inicio de la jornada del viernes cuando el dueño de un auto que vive en cercanías del Paseo del padre salió de su casa y tomó por Colón en contramano con la intención de recorrer los escasos metros que separan de Junín.

 

 

El automovilista no se percató que de frente venía un Ford Ka negro con el que colisionó de frente y generó daños en la parte delantera de ambos rodados.

 

 

A causa del accidente, el tránsito en esa zona muy congestionada al centro de la ciudad estuvo cortado durante varios minutos.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo