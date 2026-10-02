A contramano por Colón, a las siete de la mañana, causó un accidente

A las 7 de la mañana y en contramano por calle Colón, en pleno microcentro de San Luis, un vehículo causó un accidente al chocar de frente con otro que venía por la misma arteria en la dirección correcta.

El hecho se produjo al inicio de la jornada del viernes cuando el dueño de un auto que vive en cercanías del Paseo del padre salió de su casa y tomó por Colón en contramano con la intención de recorrer los escasos metros que separan de Junín.

El automovilista no se percató que de frente venía un Ford Ka negro con el que colisionó de frente y generó daños en la parte delantera de ambos rodados.

A causa del accidente, el tránsito en esa zona muy congestionada al centro de la ciudad estuvo cortado durante varios minutos.