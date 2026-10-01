Nancy Sosa y Karina Mantelli tras los vejámenes a Anabela Lucero

Nancy Sosa, ministra de Seguridad, y Karina Mantelli, directora de la Penitenciaría Provincial, deben explicar el trato que recibe Anabela Lucero bajo custodia del Estado. Una fuente directa del establecimiento describe condiciones de encierro y procedimientos que ponen bajo cuestionamiento la actuación penitenciaria: aislamiento, traslados con un despliegue extraordinario de seguridad y exposición de una zona afectada de su cuerpo.

El señalamiento alcanza a ambas por sus responsabilidades sobre el establecimiento y el personal que ejecuta esas medidas. El testimonio describe prácticas por las que sus respectivas conducciones deben responder.

Según su relato, cuando Lucero fue trasladada en estado de shock a la Maternidad era seguida por dos o tres móviles y cuando la bajaron fue custodiada por uniformados encapuchados portando armas largas, es decir que estaba “extremadamente custodiada” y ni siquiera le permitían levantar un poco la cabeza. Sin embargo, otra detenida que fue llevada al día siguiente lo hizo prácticamente sola. ¿Qué evaluación justificó esa diferencia y quién autorizó el operativo? son preguntas que recaen sobre la conducción penitenciaria.

Más delicado aún es el procedimiento durante el cual Lucero tuvo que mostrar una zona afectada de su cuerpo delante de un agente penitenciario y en una videollamada con un médico, de acuerdo con la misma fuente. El relato obliga a esclarecer quién dispuso esa exposición, quiénes participaron y qué garantías de intimidad se respetaron.

La fuente también afirma los cuestionamientos apuntan a porqué Lucero, que no está condenada, que está siendo investigada, está alojada en un pabellón donde hay condenadas. La preocupación del entorno de Anabela es también por su seguridad. "¿Y si le ocurre algo o mandan a plantarle algo, quien garantiza que no la van a culpar a ella?

Sosa y Mantelli tienen que dar una respuesta sobre esos procedimientos. La privación de libertad no elimina el derecho a recibir atención médica, preservar la intimidad y permanecer bajo condiciones de trato digno. La responsabilidad estatal comprende tanto las decisiones de alojamiento como las prácticas del personal durante una consulta o un traslado.¿Por tocar o mover mal el mouse de una computadora justifican el terrible castigo de 5 días de aislamiento en un calabozo?

Los cuestionamientos que han surgido también alcanzan al juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz. La fuente advierte que, para no quedar como el malo de la película, él autorizó medicación y la video llamada con un médico tras el habeas corpus que presentaron los abogados de Anabela Lucero. Pero no obstante ello, tal como está plasmado en el expediente, sin mayores explicaciones ha rechazado la totalidad de los planteos planteados por sus defensores, como el pedido de prisión domiciliaria.





“Todo se da en el marco de una operación de presiones, torturas y mensaje de disciplinamiento”, expresó la fuente penitenciaria. La gravedad de esa acusación exige esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Para Sosa y Mantelli, las preguntas son concretas: qué le están haciendo a Lucero dentro del penal, quién dispone cada medida y qué controles ejercen sobre el trato que recibe.