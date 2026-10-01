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Olvido y desinterés

Un camión municipal derramó 200 litros de aceite y nadie los limpió

El líquido quedó durante toda la noche del miércoles y toda la mañana del jueves en la calle. Fue desparramado por un camión recolector de basura que se rompió. Los vecinos se quejan. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La desidia con la que trabaja la Municipalidad de San Luis sumó un nuevo episodio que perjudicó a los vecinos del barrio Eva Perón que debieron soportar durante toda la mañana del jueves 1 de octubre el peligro de litros de aceite esparcidos por el asfalto sin que nadie atine a limpiar.

 

 

Es imposible que los responsables de la comuna señalen que desconocían el hecho ya que además de los múltiples llamados de los vecinos, el camión que derramó el aceite cumple servicios para la municipalidad.

 

 

Según los vecinos, fue un camión recolector de basura el que rompió su zona hidraúlica el miércoles a la noche y dejó toda la calle inundada de aceite. Calculan que son más de 200 litros los que quedaron justo frente a la iglesia María Auxiliadora.

 

 

Lo peor es que durante toda la mañana del jueves, el líquido quedó en el asfalto

 

 

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