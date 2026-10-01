De regreso octubre, el mes del Día de la Madre y de un feriado reparador

Con mucho trajín en el año y la perspectiva cercana –aunque lejana a la vez- de las vacaciones, octubre es un mes en el que el cansancio acumulado puede traer sus consecuencias. El décimo mes del año comienza un jueves fresco, con cielo nublado y algunas lluvias, y terminará un sábado.

Para cuando termine, dentro de 31 días, muchos de los servicios corrientes ya habrán aumentado sus tarifas. Se esperan incrementos en la luz, el gas, los alquileres, el combustible y el transporte interubano de San Luis.

Uno de los días más esperados del mes será el lunes 12, único feriado nacional que conformará un reconfortable fin de semana largo ideal para el descanso y para los primeros paseos con calorcito. Corresponde al día de la diversidad cultural que en la gestión libertaria retomó el tradicional Día de la raza.

Un fin de semana importante del mes será el siguiente, debido a las huestes peronistas aguardan el sábado 17 para celebrar el Día de la lealtad y a la jornada siguiente se estableció el Día de la Madre, por lo que los regalos y las reuniones familiares tendrán una excusa perfecta.

Pero octubre también tiene jornadas celebratorias más curiosas y menos conocidas. El jueves primero es el día del café y a partir de allí se suceden, entre otras, el día de los vegetarianos, de la hepatitis C, de la urticaria crónica, de la sonrisa, del escribano, de los animales de granja, del odóntólogo, de ir caminando al colegio, de los calvos, de la Virgen del Rosario, del pulpo, del trabajadior rural, de la trombosis, del psicólogo, de la costurera, del ahorro, del gatro negro, de la psoriasis, de la correción de textos, de la suegra, de la talla baja, de la biblioteca, del champagne, de los pronombres, del chef, de la osteoporosis, del perezoso, de la menospausia y del gin tonic.

En medio de tanta rareza, el mes termina con otra fecha esperada por los más chicos: Halloween, que este año cae sábado.