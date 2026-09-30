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Preocupación

Analizan cuatro casos sospechosos de triquinosis registrados en Concarán

Abordan a pacientes con síntomas compatibles mientras rastrean el origen de los alimentos consumidos.

Por redacción
| Hace 4 horas
Recomiendan mantener todas las precauciones a la hora de consumir carne porcina o derivados. Foto: Ministerio de Salud.

Las autoridades encendieron las alertas tras detectar cuatro casos sospechosos de triquinosis en Concarán. Las personas afectadas, que se encuentran bajo supervisión médica y con evolución favorable, recibieron atención ambulatoria en el Hospital Regional.

 

 

Las muestras biológicas tomadas a los pacientes son analizadas en el Laboratorio de Salud Pública para dar una confirmación definitiva. En paralelo, los equipos especializados en Epidemiología y Zoonosis despliegan operativos para determinar si los contagios comparten un nexo epidemiológico común o si provienen de fuentes independientes de consumo.

 

 

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron los mensajes de prevención hacia la comunidad. Recordaron que la infección se contrae al ingerir carne porcina o derivados mal cocidos, y enfatizaron que métodos tradicionales como la salazón o el ahumado no destruyen al parásito.

 

 

Claves para la prevención

 

 

Comercios autorizados: adquirir chacinados, fiambres y carne únicamente en locales habilitados que cuenten con la debida rotulación y registros sanitarios.

 

 

Cocción segura: asegurar que la carne de cerdo alcance una cocción completa, evitando probarla antes de tiempo.

 

 

Faena casera: quienes realicen faenas particulares deben exigir de manera obligatoria el análisis previo de la carne y aguardar el resultado negativo antes de cualquier consumo o elaboración.

 

 

Atención a los síntomas: ante cuadros de fiebre, dolores musculares, vómitos, diarrea o edema facial, concurrir de inmediato al médico y detallar antecedentes de ingesta porcina.

 

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