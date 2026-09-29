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Reclamo urgente

Barrio República: exigen colectivos, luz, agua y cloacas ante el abandono estatal

Familias de distintos barrios piden respuestas por la falta de transporte público y servicios básicos. Denuncian boletas de luz impagables y una situación económica crítica.

Por redacción
| Hace 1 hora
La barriada y zonas aledañas, sufren la indiferencia. Para tomar un colectivo, deben atravesar una odisea. Foto: gentileza.

Cansados de la falta de respuestas y de lo que califican como una total indiferencia oficial, vecinos del barrio República iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir al intendente obras urgentes y la llegada del transporte público de pasajeros. El reclamo, impulsado por el vecindario, también comprende la continuidad de las obras de alumbrado público, redes cloacales y agua potable.

 

 

David Szulak, vecino de la zona, advirtió en diálogo con El Diario de la República sobre la gravedad de la problemática social que atraviesan las familias y remarcó que el pedido no solo beneficiará al barrio República, sino también a sectores aledaños como Caldén del Oeste, La Patrona y Villa 31. Según explicó, la extensión del servicio de colectivos aliviaría además la traza de la línea I y resolvería un calvario cotidiano para estudiantes y trabajadores.

 

 

"Cuando los chicos van a la escuela a la mañana, tienen que caminar un montón para tomar el colectivo", señaló Szulak.

 

 

La situación se torna crítica en hora pico —alrededor de las 7 de la mañana—, cuando las demoras provocan que los alumnos lleguen tarde a clases y los changarines y trabajadores pierdan horas de labor o sufran complicaciones para trasladarse.

 

 

A las dificultades de movilidad se suma una crisis económica profunda. "La gente no llega a fin de mes, esa es la gran problemática; no tienen para pagar un Uber o un taxi, son trabajadores comunes, corrientes y humildes", graficó el vecino, poniendo de relieve el impacto del costo de vida en los sectores más postergados.

 

 

El cuadro de abandono se completa con graves irregularidades en los servicios esenciales. Ante la ausencia de infraestructura adecuada, muchos vecinos se han visto obligados a realizar conexiones informales, lo que derivó en la llegada de boletas de luz de hasta 200 mil pesos mensuales.

 

 

"Ni siquiera tienen alumbrado público, pero cada vecino sufre estas cuestiones y no tiene para pagar ese monto de luz", cuestionó Szulak, reiterando que el barrio se encuentra en un estado de total abandono por parte de las autoridades.

 

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