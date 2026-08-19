Asaltantes armados irrumpieron en una vivienda del barrio República y robaron $6 millones

Un violento asalto conmocionó a los residentes de la zona oeste de la capital puntana. Al menos dos sujetos provistos de armas de fuego ingresaron por la fuerza a un domicilio ubicado en el barrio República tras derribar la puerta de entrada a patadas.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes agredieron físicamente a la dueña de casa para reducirla de forma inmediata. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia el sector exacto de la vivienda donde la víctima y su pareja conservaban los ahorros familiares, apoderándose de una suma aproximada de seis millones de pesos en efectivo.

Posteriormente al ataque, los sospechosos se dieron a la fuga a bordo de un vehículo Chevrolet S10. Al sitio acudió personal de la Policía de la Provincia de San Luis para brindar asistencia inicial a la mujer agredida y dar comienzo a las actuaciones correspondientes.

La investigación se encuentra bajo la órbita de las autoridades judiciales, cuyos peritos trabajan en la toma de declaraciones a vecinos y en el análisis de las cámaras de vigilancia del sector para identificar y dar con el paradero de los responsables.