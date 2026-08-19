Murió un caballo en un incendio de un establecimiento ecuestre

Un incendio aparentemente intencional perjudicó a “Rancho chico”, un emprendimiento ecuestre que hace 15 años organiza cabalgatas en el Valle del Conlara y que se convirtió en uno de los atractivos turísticos más visitados de Cortaderas, la localidad donde está asentado.

Entre los múltiples daños materiales que sufrió establecimiento, el más doloroso es la vida de uno de los caballos que fue alcanzado por las llamas y quedó totalmente quemado.

Mientras la Policía investiga las causas del incendio y sus presuntos autores, Flavio Lezza, el dueño del lugar, lamentó las pérdidas que además de campos y la estructura incluyó 18 monturas que usaba para alquilar a los turistas.

Las cabalgatas que organiza el emprendedor se realizan en la zona del dique Piscu Yaco y son un atractivo muy usado por los visitantes. Es por eso para poder trabajar el fin de semana, Lezza recibió el préstamo de 8 monturas.