Todo listo para agasajar a las madres en el barrio República

La gente del barrio trabaja incansablemente para regalar sonrisas. Esta vez, no es la excepción. En la imagen, la familia del comedor y merendero Rayito de Sol. Foto: archivo.

Corazón, esfuerzo, empatía, cariño, solidaridad. Todo eso tendrá su expresión en el barrio República, donde habrá un gran agasajo. Luego de la conmemoración oficial del Día de la Madre, que fue el 19 de octubre, la comunidad lo celebrará el 15 de noviembre, desde las 14 horas. Ya está todo listo para el evento, con lo cual solo resta la cuenta regresiva.



De acuerdo a lo que informó Graciela "Kitita" Merenda, referente barrial, ya no necesitan más donaciones. Con un trabajo intenso y comprometido, consiguieron reunir todo para el encuentro.



Un día muy esperado



"Kitita" y toda la familia que colabora en la barriada, se caracterizan por gestos llenos de amor, donde regalan sonrisas en contextos muy complejos. Día de las Infancias, Reyes Magos, y tantas otras celebraciones, siempre son motivo para festejar. Y a todos, sin excepción, este tipo de iniciativas les llena el alma.



Ahora, para agasajar a las madres, han preparado diferentes propuestas que son muy esperadas por la gente. Habrá, por ejemplo, un bingo gratuito a cartón lleno. Cada cartón es un premio, con lo cual las mujeres tendrán un "mimo" en medio de una instancia lúdica.



Y no faltarán las facturas y cosas para compartir. Ya han preparado bolsas de golosinas para entregar.



El año pasado, contaron con la participación de 100 mamás. Esta vez, las expectativas son amplias. Además, habrá música y entretenimiento. Está confirmada la participación de Nini (La Parcera) y un colaborador que sorprenderá con un show "interactivo", que garantiza la diversión.



Desde hace semanas, la barriada viene trabajando de cara a los premios del bingo. Han recibido donaciones varias, desde macetas de yeso hasta telas, plantas, entre otras cuestiones. Todo fue reciclado, mejorado, embellecido, con mucho corazón, y lograron presentes preciosísimos.

