¿Cuánto cobra de viático cada funcionario por día en la Feria de Turismo?

La Feria Internacional de Turismo es una oportunidad para que San Luis muestre sus atractivos, sus lugares y su cultura. Y es también una oportunidad para que los funcionarios que viajan acumulen pesos en sus cuentas bancarias gracias a un cuestionable sistema de viáticos que a nadie en el Gobierno parece llamarle la atención.

Los funcionarios del ministerio de Turismo y Cultura que estarán hasta este martes 29 de septiembre en la feria que se realiza en la Sociedad Rural de Palermo pasarán un buen fin de mes gracias al acuerdo que el Gobierno tiene con el CFI, en Centro Federal de Inversiones, que abona 370 mil pesos por día en concepto de víaticos. A eso se suma que la empresa contratada por el Gobierno para el viaje también proporciona el hospedaje y la comida, con lo que los funcionarios no tienen más gastos que lo que ellos mismos consideren en su estadía en Buenos Aires.

Y a juzgar por algunas publicaciones en las redes sociales esos gastos son en shoppings, bares y paseos varios.

La decisión del Gobierno de contratar a una empresa para que se haga cargo de todos los servicios y hacer que por otro lado a los viáticos los pague el CFI está en abierta contradicción con la respuesta negativa que Ignacio Morris, secretario de Turismo de Potrero de los Funes, les dio a un grupo de alumnos de una escuela de la localidad especializada en turismo que fueron a pedirle que gestione una noche de alojamiento en Buenos Aires para que su estadía en la feria fuera más prolongada.

Un docente de la escuela en cuestión se manifestó en redes sociales por el desamparo al que expusieron a los chicos y se quejó porque Morris viajó en avión a la Feria y permaneció todo el tiempo en Buenos Aires, con dinero del estado. “Para eso hay plata, pero para pagarle a los chicos una noche de hotel, no”, se enojó el maestro.

Posiblemente el docente no esté enterado que no solo Morris pasó cuatro días en la ciudad. Los otros funcionarios lo hicieron con viáticos de 370 mil pesos por día, que multiplicado por cuatro arroja el resultado de casi un millón y medio de pesos para cada uno.

Pero más cuestionable aún fue la elección del personal que estuvo en la feria, muchos sin ocupación definida y, como era de esperar, apañados por el ministro Juan José Álvarez Pinto. Uno de ellos, por caso, es Iván Gil, director del Parque de las Naciones a quien el oficialismo quiere posicionar como candidato a intendente de El Trapiche y viajó pese a que la localidad turística llevó sus propios representantes.

José Picco, el próximo presidente de la UCR provincial, que ocupa un cargo jerárquico en el ministerio, también pasó sus días en Buenos Aires y demostró lo bien que se lleva con Nadia Ybarra y con Mauricio Guerrero Vargas, hijo del caudillo radical daractense Ramón Guerrero, que por supuesto tiene un cargo en el ministerio.

También de Justo Daract y con función inexplicable en Buenos Aires estuvo Tiziana Pérez Pairone, hija de la jefa de San Luis Libro, Liliana Pairone. En el rubro “hijos de... " con función indefinida) se menciona también en el cobro de viáticos a José Mastronardi, hijo del polémico funcionario merlino Gonzalo Mastronardi.

El jefe del parque la cerámica y la nave cultural, Hernán Pereira, también formó parte de la delegación sin más tarea que deambular por la feria y esperar la acreditación de los viáticos, la misma razón por la que viajó Jimena Gómez, quien hasta ahora solo fue conocida por ser la ex secretaria privada del ministro y por aparecer en un video en donde varios funcionarios tomaban alcohol en La Casa de la Música.