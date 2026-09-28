La búsqueda de un joven desaparecido en Las Catitas hace doce días llegó a San Luis

Kevin Dube tiene 28 años y vive en Santa Rosa, Las Catitas, en Mendoza, a pocos kilómetros del límite con San Luis. Hace casi dos semanasque salió de su casa y su no regreso preocupó a familiares de ambos lados del Desaguadero.

El joven está desaparecido desde el jueves 17 de septiembre cuando salió de su casa con un pantalón negro, campera del mismo color y gomones azules. Mide 1,80, pesa unos 80 kilos y el de contextura delgada. Le dicen “El Ruso” por su pelo rubio y sus ojos celestes.

En principio la búsqueda de Dube se circunscribió a la zona cercana a su casa, pero con el correr de los días los familiares pensaron en ampliarla a las ciudades vecinas. Una prima que vive en San Luis dijo que Kevin no era de viajar con frecuencia a la provincia. “No tenemos ningún tipo de información sobre él”, dijo.

“Volvé, te estamos buscando, esperando. Volvé que te necesitamos con nosotros, por favor, Kevin Dube. Que nuestro ángel te proteja de todo mal allá afuera”, escribieron sus familiares en las redes sociales.

Se espera que el lunes 28 de septiembre, a las 16 vecinos de Las Catitas se concentren en la avenida principal de la localidad para reclamar por la aparición de Kevin.