A cinco fechas del final, el sueño de San Luis FC dio un paso más

El partido que el domingo a la siesta, en medio de un intenso calor punteño, ganó San Luis Fútbol Club a Lanús puede ser el punto de quiebre de una campaña histórica para el elenco puntano que a cinco fechas del final sigue puntero con tres puntos de ventaja.

Fue 1 a 0 con gol de la siempre efectiva Victoria Vázquez, la goleadora del torneo, luego de una gran jugada de Macarena Suárez, quien entró con potencia al área, ganó la posición, mandó un centro a atrás y dejó que la uruguaya hiciera el resto. Iban 37 minutos del segundo tiempo.

La victoria toma otro sabor para el conjunto de Leandro Páramo porque el partido se había puesto muy complicado ante un rival que siempre da pelea, por más que ahora se encuentre en la mitad de la tabla.

De hecho, en el primer tiempo, las granates tuvieron una jugada muy clara que se estrelló en el palo, además de varios tiros de afuera del área que señalaron su dominio.

Pero en el segundo la balanza se inclinó levemente hacia las puntanas, que pudieron sacar ventaja mucho antes por un remate de Vázquez que también dio en el poste. La segunda chance que tuvo la delantera la aprovechó.