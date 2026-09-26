Una maniobra de Colapinto armó un desparramo en Azerbaiyán

La vuelta número 32 del Gran Premio de Azerbaiyán quedó marcada por un choque entre Franco Colapinto y Pierre Gasly que sacó a Alpine de la zona de puntos y se llevó puesto de paso a Lando Norris, el piloto de Mc Laren que también debió abandonar la carrera.

El accidente ocurrió a la salida de un Safety car que había ingresado a la pista tras el choque de Alex Albon contra la valla de seguridad.

En el relanzamiento, Colapinto quiso entrar por el lado cerrado y no solo arruinó su carrera sino también la de su compañero en Alpine. Hasta ese momento, Gasly venía octavo y el argentino décimo, por lo que ambos sumaban puntos para el campeonato.

La consecuencia del choque fue el abandono de los dos pilotos de la escudería francesa y el pedido de disculpas del argentino a su equipo y a su compañero. Es la primera vez en la temporda que Franco debe abandonar una carrera.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, quien mantuvo un dominio todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull.