Un intendente quería anunciar obras, pero cambió y lanzó un bolsón alimentario

Hay una frase de Fredy Mirábile, intendente de San Martín, que resume el momento del país y del interior puntano mejor que cualquier estadística.

"Me gustaría poder anunciar obras, proyectos y nuevas oportunidades todos los días, pero también sé que esta es la realidad que nos toca atravesar y que hay momentos en los que debemos tomar decisiones para acompañar a quienes más lo necesitan. Mientras esperamos tiempos mejores no podemos mirar para otro lado frente a la situación que atraviesan muchas familias de nuestra comunidad".

Por eso, la Municipalidad de San Martín decidió poner en marcha un programa de asistencia social municipal destinado a adultos mayores y a cada familia que realmente lo necesite, con la entrega de un bolsón alimentario mensual.

La frase que cierra el anuncio es aún más dura y deja en claro el termómetro social: "Porque nadie debería tener que elegir entre pagar una boleta de luz, comprar medicamentos o poner un plato de comida en la mesa. Ojalá algún día este programa ya no sea necesario. Mientras tanto vamos a seguir estando cerca de nuestra gente". Es uno de los primeros intendentes del departamento que blanquea lo que muchos hacen en silencio: cambiar el casco por el bolsón.

San Martín no es una ciudad grande del corredor. Es cabecera de un departamento con parajes dispersos, con falta de trabajo genuino y con jóvenes que se ven obligados a emigrar en busca de oportunidades, como el propio Mirábile le planteó al Ministerio de Gobierno provincial en reuniones recientes.

En ese contexto, un bolsón no es asistencia. Es un termómetro. Habla de adultos mayores en el límite, que son quienes tienen jubilaciones mínimas que no cubren medicamentos y boletas. Cuando un municipio de menos de 1.000 habitantes tiene que salir a sostenerlos con comida, habla del derrumbe de la seguridad alimentaria de la tercera edad.

Durante años, San Martín anunció cisternas, tanques elevados, mejoras en la planta de agua potable y viviendas. Hoy el anuncio central es alimento. Es el paso de una agenda de desarrollo a una agenda de subsistencia. Y habla del Estado municipal como último colchón. Sin ayuda nacional y con una coparticipación que no alcanza, el municipio queda como único Estado presente y cercano.

Según lo anunciado por el intendente, el programa está destinado a adultos mayores de la localidad y parajes y a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica comprobada. La entrega será de un bolsón alimentario mensual, gestionado a través del área de Desarrollo Social municipal. Desde el municipio señalaron que se evaluará cada caso para llegar a quienes realmente lo necesiten y que el objetivo es que nadie quede sin asistencia mientras dure la crisis.