La respuesta del intendente Rodríguez a un vecino: "Yo también tengo problemas económicos"

En el barrio El Pantanillo, el reclamo por agua, alumbrado y cordón cuneta terminó en una controversia sobre las ofensas al intendente. Leonardo Rodríguez, a cargo interinamente de la Municipalidad de Merlo, intimó mediante una carta documento a un vecino que lo había calificado de “ladrón”, al igual que al intendente en uso de licencia, Juan Álvarez Pinto, en medio de cuestionamientos por obras que, según el reclamo, fueron prometidas y no ejecutadas.

Rodríguez explicó que se había sentido “ofendido”. Pero, al defenderse, incorporó un argumento que poco responde al planteo por la infraestructura del barrio: “Yo también tengo problemas económicos, como cualquier vecino”.

La frase desplazó la discusión hacia su situación personal. Los vecinos, sin embargo, no reclaman explicaciones sobre las cuentas domésticas del funcionario, sino respuestas sobre la gestión municipal: qué trabajos están previstos, con qué recursos y cuándo se ejecutarán.

El calificativo utilizado por el vecino puede ser rechazado por Rodríguez sin que eso resuelva —ni invalide— el reclamo que dio origen al conflicto. Son dos planos distintos: uno es el agravio que el funcionario dice haber recibido; otro, la responsabilidad de dar explicaciones sobre las obras pendientes.

La intimación coloca el foco en las palabras de quien protesta. Lo que sigue pendiente para El Pantanillo es una respuesta sobre el motivo de esa protesta. Invocar dificultades económicas personales no explica qué ocurrió con las obras reclamadas ni ofrece un horizonte para su ejecución.

El intendente ya explicó por qué se sintió ofendido. A los vecinos les interesa saber cuándo dejarán de reclamar lo mismo.