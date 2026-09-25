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Tenía 58 años

Murió el ex intendente de El Trapiche Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre

Falleció el jueves a la tarde en su casa de Juana Koslay. Su hijo es el actual intendente de la localidad.

Por redacción
| Hace 4 horas

El fallecimiento del ex intendente de El Trapiche, Ricardo Gonzalo Olivera Aguirre, se produjo este jueves 24 de septiembre a la noche en su casa de Juana Koslay.

 

 
El ex funcionario era integrante de una tradicional familia de la provincia  y condujo la administración municipal entre 1999 y el 2003. 

 


Después, en el 2009 hasta el 2013 se desempeño como diputado provincial por el Departamento Pringles. 

 

 

Es el padre del actual intendente Ricardo Clemente Olivera Aguirre. El deceso del ex jefe comunal fue comunicado oficialmente por la Intendencia Municipal.

 

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