Recategorizaciones frenadas: profesionales de la salud piden respuestas urgentes

Se trata de más de 70 afectados. Hay licenciados en bioimágenes, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, entre otros.

El colapso y las tensiones que atraviesa el sistema público de salud sumaron un nuevo capítulo crítico en la provincia. Según revelaron fuentes del sector, más de 70 profesionales de carrera sanitaria —licenciados en enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica, entre otros— se encuentran en una lucha contra el ninguneo, ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales y administrativos.

El conflicto gira en torno a una demanda sostenida durante los últimos tres años: la recategorización postergada. Los trabajadores detallaron que, si bien el Estado reconoce sus matrículas profesionales y les exige responsabilidades acordes a su formación universitaria, perciben haberes correspondientes a categorías inferiores.

"El gobierno solo dice que no hay plata porque está vigente el decreto de emergencia. Obviamente se escudan detrás de eso, pero si ellos están en emergencia económica, imagínense nosotros, que tenemos que ir a trabajar con una carga laboral máxima", manifestaron desde el sector.

La mayoría de los expedientes, debidamente presentados en las instituciones donde se desempeñan, permanecen frenados bajo el argumento de la restricción presupuestaria.

Los afectados aclararon que el reclamo no busca confrontar, sino visibilizar una realidad insostenible. Muchos de ellos cuentan además con especializaciones que tampoco se reflejan en sus recibos de sueldo.

"No pedimos privilegios, pedimos que se reconozcan nuestros títulos, nuestra formación y nuestros años de trabajo. Valorar a los profesionales de la salud es también valorar la salud de toda la comunidad", concluyeron.