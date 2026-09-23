El pago de los servicios se come el sueldo de las familias puntanas

Lo que pasa en cada casa de San Luis hoy es simple de contar y difícil de pagar: trabajar todo el mes para que la mitad del sueldo se vaya en facturas.

El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) puso números a lo que las familias sienten en el bolsillo. Una canasta básica de servicios - luz, gas natural, agua y transporte - cuesta $268.405 por mes en el AMBA. Eso representa el 14,6% de un salario promedio registrado de $2 millones. A fines de 2023, esa misma canasta pesaba apenas el 5%.

El desglose nacional de septiembre muestra el peso de cada servicio sin subsidios: - Transporte: $126.689 (47% de la canasta) - Energía eléctrica sin subsidios: entre $49.770 y $68.210 - Servicio de gas natural sin subsidios: entre $49.370 y $64.862 - Agua: $42.576

El poder de compra se derrumba. Según el mismo informe de julio, el salario promedio registrado es de $1.924.456 y alcanza para 6,5 canastas de servicios, cuando hace un año alcanzaba para 7,8. Cada mes alcanza para menos. El impacto en San Luis: más grave. La ecuación es más dura por dos factores que se combinan. Primero, los salarios. Según advirtió ATE San Luis en febrero, el 80% de los trabajadores provinciales y el 100% de los municipales no llegaban a cubrir la canasta básica familiar, estimada en $1,3 millones.

Segundo, los aumentos autorizados por el ente regulador provincial. En el último año se aprobaron subas escalonadas en el cuadro tarifario de la empresa de energía eléctrica: 7,8% por Resolución 161/2026, y tramos anteriores del 17,5% y 26%, con picos de hasta 30% desde agosto de 2026 por la quita de subsidios nacionales. El argumento oficial fue que sería la suba más baja del país, pero en la factura el impacto es acumulativo.

Cuánto paga una familia puntana de Potrero

Para que se entienda en plata real, se tomó un caso testigo: una familia tipo de Potrero de los Funes o de cualquier localidad del interior. Pareja con dos chicos en edad escolar, ambos trabajan en comercio, con un ingreso total de $1.600.000. Alquilan, el medidor no está a su nombre y quedaron sin subsidios (Nivel 1). No tienen gas natural.

Esta es su cuenta mes a mes: - Energía eléctrica (consumo medio de 350 kWh en verano con aire acondicionado): $75.000 a $95.000 - Gas envasado (dos garrafas por mes en invierno a $22.000 cada una): $44.000 - Servicio de agua potable: $38.000 a $42.000 - Internet, obligatorio hoy para la escuela y el trabajo: $35.000 - Dos líneas de celular: $30.000

Total de servicios: entre $222.000 y $246.000 por mes.

Si se cuentan solo luz, gas y agua, es el 14% de su sueldo. Si se suma conectividad, que hoy es un servicio esencial para que los chicos estudien, el porcentaje se va al 28% y 32%. El golpe final viene con el alquiler. Si esa familia paga $400.000 de alquiler, entre techo y servicios se le va el 55% al 60% del ingreso antes de ir al supermercado.

Es la radiografía de hoy: una familia puntana trabaja medio mes solo para tener luz, agua y poder conectarse. Le queda la otra mitad para comer, vestirse y pagar el resto.