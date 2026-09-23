Villa de Merlo se prepara para su novena patronal: incorporará el primer "Rosario Criollo"

Villa de Merlo se encuentra ultimando los preparativos para vivir una nueva edición de su tradicional Novena Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario. Las actividades litúrgicas y comunitarias comenzarán el 28 de septiembre y se extenderán hasta el miércoles 7 de octubre, fecha central de los festejos que convoca a fieles y familias de todo el Valle del Conlara.

De acuerdo con el programa difundido por la Pastoral Parroquial, cada jornada de la novena contará con el tradicional Rosario de la Aurora a las 7:00, seguido por espacios de adoración y confesiones a las 19:00, para culminar con la Santa Misa y el novenario a las 20:00.

Principales horarios. Foto: gentileza.

El "Rosario Criollo": una innovación con raíces locales

Uno de los momentos más esperados de las festividades de este año será la presentación oficial del primer “Rosario Criollo – La ofrenda de los gauchos”. Esta iniciativa inédita vinculará la devoción religiosa con las tradiciones arraigadas de la región. Durante la celebración, agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas se acercarán para colocar flores y completar simbólicamente un gran rosario instalado frente al Templo Mayor, fusionando la fe con la identidad cultural local.

Las celebraciones centrales del miércoles 7 de octubre darán inicio a las 16:30 con la Santa Misa, a la que le seguirá la clásica procesión por las calles de la villa turística y un vistoso desfile gaucho.

Comunidad, cantina y solidaridad

Como parte de los encuentros para fomentar lazos comunitarios, la parroquia dispondrá de un servicio de cantina cuyos fondos recaudados se destinarán a sostener las actividades pastorales. Habrá venta de choripanes y empanadas el martes 6 de octubre, mientras que el miércoles 7 se ofrecerá el tradicional asado con cuero, además de empanadas y choripanes.

Desde la Pastoral Parroquial extendieron la invitación a toda la comunidad regional a sumarse a los distintos actos litúrgicos y colaborar con los objetivos solidarios de la parroquia durante estos días de fervor y encuentro.