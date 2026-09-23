Acusan a Victoria Poggi de maltratar y echar a una empleada

En el nivel de exposición inversamente proporcional al de su padre, Victoria Poggi es una funcionaria que elude las cámaras, les prohibió a los fotógrafos oficiales acercarse a ella y cuando el Gobierno provincial tiene que emitir alguna noticia sobre Personería Jurídica, el área a su cargo, siempre cita como fuente a otro dirigente.

Por eso, haber salido en la televisión nacional acusada de maltratar y echar a una empleada debió ser un impacto fuerte para la única hija mujer del gobernador de la provincia, quien desde el inicio mismo de la gestión de Avanzar es parte activa del gabinete.

Conocidos son por los empleados los tratos altaneros que tiene María Victoria, pero más conocidos son por los propios funcionarios –algunos con cargos más altos que ella- que saben que un encontronazo con la subdirectora de Personas Jurídicas es lo mismo que empezar a armar las valijas.

Quien expuso la cruel situación a la que fue sometida por Poggi hija fue Erica Meza, una mujer que fue durante 32 años empleada pública de la provincia y fue echada por Victoria. La denunciante dijo en “Telenueve denuncia”, el ciclo periodístico conducido por Tomás Méndez, que tras intentar cobrarle a un funcionario un dinero que le había prestado, fue maltratada y expulsada.

“Entró gritando a la oficina y me dijo que no me iban a renovar el contrato”, contó Meza, quien desesperada por la situación ofreció hasta arrodillarse frente a María Victoria para evitar quedarse sin trabajo.

Erica contó en el programa que en San Luis es muy difícil conseguir trabajo, que estuvo en un pozo depresivo y que llegó a tener pensamientos peligrosos.