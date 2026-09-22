El fiscal Díaz Estopiñán se sacó de encima la causa por los incendios

Una investigación no se mide por la cantidad de oficinas que recorre. Según la información aportada para esta columna, Juan Pablo Díaz Estopiñán derivó a Abordaje Fiscal la causa por el incendio del 16 de julio en Estancia Grande. El expediente encontró otro destino. Lo que todavía falta conocer es qué hizo el fiscal antes de enviarlo y por qué resolvió que debía continuar en otra dependencia. Para un incendio de semejante magnitud, un pase resulta una novedad bastante modesta.



El balance oficial habló de aproximadamente siete mil hectáreas afectadas. Pero no fue solamente monte quemado: hubo daños materiales. La propia Nancy Sosa reconoció afectaciones en la Ecoaldea, instalaciones del camping Los Nogales, dos quinchos y una vivienda en construcción. Detrás de la superficie incendiada también quedaron bienes dañados y pérdidas que no se resuelven cambiándole el domicilio al expediente.



Además, la ministra de Seguridad dijo que tenían pistas. En la conferencia del 20 de julio sostuvo que se había delimitado una zona y un rango horario de inicio, que existían entrevistas, declaraciones vecinales e informes técnicos y que faltaba incorporar el último reporte de Bomberos de la Policía. Incluso mencionó que aguardaban “las instrucciones del fiscal respecto a las detenciones”.



Para hablar de posibles detenciones hubo micrófonos y conferencia. Para explicar qué ocurrió con los elementos reunidos, la información sigue siendo escasa. La ministra puso las expectativas en Fiscalía. Díaz Estopiñán, de acuerdo con el dato sobre la derivación, puso las actuaciones en otra oficina. Entre un movimiento y otro quedaron las preguntas que ningún sello contesta.



Y hay una bastante elemental: si Sosa decía que tenían pistas, ¿el fiscal la llamó a declarar para precisar cuáles eran, quién las había aportado y qué respaldo tenían? La información pública revisada no permite saber si esa convocatoria existió. Si no la citó, ¿por qué derivó la causa sin escuchar a la funcionaria que había anunciado esos elementos? No se trata de convertir a la ministra en sospechosa, sino de establecer qué sabía. Una pista no se vuelve prueba porque se anuncie en conferencia, pero tampoco debería agotarse cuando se apagan los micrófonos.



¿Qué pasó con la pericia pendiente? ¿Se sostuvo o se descartó la hipótesis de intencionalidad? ¿Hubo personas identificadas? Antes de conocer el recorrido del expediente, sería bastante más útil conocer el recorrido de la investigación.



El pase no demuestra, por sí solo, que la causa haya sido archivada ni que el fiscal no haya realizado ninguna medida. Pero esa diferencia tampoco puede convertirse en un refugio para eludir explicaciones. Si había razones para derivar, que se expliquen. Si hubo trabajo previo, que se informe qué permitió establecer, sin comprometer las diligencias que deban mantenerse reservadas. No se pide una condena por conferencia de prensa: se pide algo más que una dirección nueva donde ir a preguntar.



El seguimiento publicado el 17 de septiembre también recogía reclamos de vecinos que aseguraron haber advertido temprano la cercanía del fuego y recibido asistencia recién por la tarde. Esas denuncias tampoco deberían perderse en el traslado. ¿Se revisaron los avisos y los tiempos de respuesta o la pesquisa se concentró únicamente en quién pudo encender la primera llama?

Abordaje Fiscal tendrá que dar curso a lo que reciba. Díaz Estopiñán sigue teniendo algo que explicar sobre lo que tuvo bajo su intervención. El cambio de dependencia no debería funcionar como una mudanza de responsabilidades en la que, al final, nadie pueda decir qué se hizo, qué falta y quién debe hacerlo.

Porque encontrarle otra oficina a una causa no es encontrarles una respuesta a los damnificados. Hubo miles de hectáreas afectadas, daños materiales y una ministra que habló de pistas. Bastante más que una carpeta para pasar.