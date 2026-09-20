Poggi, tan cerca de Milei y San Luis tan lejos de las obras nacionales

Hay relaciones políticas que se miden por discursos, fotos y votos. Y hay otras que se miden por resultados. En el caso de Claudio Poggi y Javier Milei, la primera parte parece funcionar bastante mejor que la segunda.

Poggi fue uno de los gobernadores que eligió acompañar al Gobierno nacional en sus principales batallas legislativas. Ley Bases, reforma laboral, equilibrio fiscal y déficit cero encontraron en el gobernador puntano un aliado dispuesto a sostener el rumbo de la Casa Rosada. En el terreno electoral, además, el entendimiento tuvo su propia traducción: La Libertad Avanza no presentó lista provincial en San Luis y Poggi tampoco llevó una lista propia para diputados nacionales.

Todo muy armónico.

El problema aparece cuando se mira el Presupuesto Nacional 2027.

El proyecto enviado por Milei al Congreso contempla unas 67 obras públicas individualizadas para distintas jurisdicciones del país. San Luis no figura entre ellas. El dato adquiere todavía más peso porque el propio Gobierno nacional reconoce una profunda reconfiguración de la obra pública: de una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dados de baja o quedaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidos o están en vías de transferencia y apenas 199 permanecen bajo gestión directa de la Nación.

Traducido al criollo: Nación achica, transfiere y se corre. Y las provincias quedan mirando cómo financiar lo que antes hacía el Estado nacional.

San Luis, además, firmó el esquema mediante el cual se delega en las provincias la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales. El Decreto 253/2026 incluye expresamente a San Luis entre las jurisdicciones alcanzadas.

Es decir, el modelo federal que propone Milei no llega precisamente acompañado de un cheque en blanco.

La paradoja política es difícil de esconder. Poggi construyó buena parte de su relación con la Casa Rosada sobre la idea de ser un gobernador dialoguista. Pero, al menos en el capítulo de la obra pública nacional, ese diálogo no se tradujo hasta ahora en una obra individualizada para San Luis dentro del Presupuesto 2027.

Y entonces llegó Pettovello.

La ministra de Capital Humano desembarcó en San Luis el 15 de septiembre junto a Poggi. Recorrió la Escuela 175 General José de San Martín, supervisó “Hora Más” y participó de actividades vinculadas a políticas educativas. El programa nacional ya alcanzaba a 100 escuelas primarias de la provincia.

También recorrió con Poggi el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, recientemente puesto en valor por la Provincia. La inversión provincial para esa obra superó los $459 millones.

La visita dejó fotos, recorridas y anuncios educativos. Lo que no apareció fue un nuevo paquete de asistencia social específico para San Luis: no hubo, al menos en los anuncios oficiales relevados, un refuerzo particular para comedores, urbanización, asistencia alimentaria o nuevas políticas sociales dirigidas a la provincia.

Y ahí aparece otra paradoja.

Mientras el Gobierno nacional sostiene su esquema de ajuste y reducción de la participación directa del Estado en la infraestructura, Poggi tiene que sostener buena parte de la inversión con recursos provinciales. El proyecto de Presupuesto 2027 de San Luis asciende a $2,585 billones y contempla obra pública, viviendas y planes de agua y energía.

Entonces queda una pregunta política que no necesita demasiada ingeniería para ser formulada: ¿qué obtiene San Luis de una relación que, en términos políticos, parece tan cercana a la Casa Rosada?

Porque hasta ahora la ecuación tiene una curiosidad.

Poggi acompaña a Milei. San Luis acompaña a Poggi. Pero cuando llega el momento de repartir obras nacionales, la provincia no aparece en la foto.

Quizás el gobernador pueda explicar que el nuevo federalismo consiste precisamente en que las provincias hagan más con menos recursos nacionales.

El problema es que para los puntanos las rutas no se arreglan con federalismo discursivo.

Y las obras tampoco.

Hasta ahora, ser dialoguista parece haber garantizado bastante diálogo.

La plata, en cambio, sigue viajando por otro camino.