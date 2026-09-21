Un vecino de Colón murió tras ser embestido por un colectivo de San Luis

Una nueva tragedia vial suma una lamentable pérdida. Este sábado por la mañana, alrededor de las 6:15, un hombre perdió la vida en el kilómetro 650 de la Ruta Provincial N° 50, en el tramo que une las localidades de Ferré y Colón, cerca de los silos Cusato.

El hecho se produjo cuando la víctima fue embestida por un colectivo de la empresa Daimartur —un micro de la marca Scania que trasladaba a 44 pasajeros y había salido desde la provincia de San Luis con destino a Colón—. A pesar de la violencia del impacto, la totalidad de los ocupantes del transporte de pasajeros resultó ilesa.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el hombre fallecido habría detenido su vehículo particular sobre la banquina momentos antes del trágico suceso.

Las circunstancias exactas que rodearon el hecho se encuentran bajo investigación judicial para esclarecer cómo se produjo la colisión, pero una de las hipótesis más concretas indica que el hombre se habría arrojado delante del colectivo.