La pista que difundió Sosa y el silencio que deja abierto Fiscalía

El incendio que comenzó el 16 de julio en la zona de Estancia Grande, El Durazno y las inmediaciones del dique Berta Vidal dejó, según informó el Gobierno provincial, alrededor de 7.000 hectáreas afectadas. En los primeros días, la hipótesis oficial apuntó a un inicio intencional y se anunciaron actuaciones judiciales, entrevistas, informes técnicos y la intervención de la comisaría local bajo directivas de Fiscalía.

Sin embargo, después de aquellos anuncios no hubo información pública sobre resultados concretos: no se conoce si el informe técnico de Bomberos de la Policía fue incorporado, si la hipótesis de intencionalidad fue confirmada o descartada, si hubo personas identificadas ni qué medidas ordenó la investigación.

En ese vacío aparece una declaración que ahora merece una respuesta. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, habló ante la prensa oficial de indicios que vinculaban el inicio del fuego con personas que realizaban trekking en la zona. No fue una versión surgida de redes sociales ni de un comentario anónimo: fue una línea expuesta por la máxima responsable política de Seguridad mientras el incendio todavía estaba bajo control operativo.

Si esa afirmación se apoyaba en información concreta, Fiscalía debería explicar si Sosa fue convocada —o si será convocada— como testigo para precisar de dónde surgieron esos indicios, quiénes los aportaron y qué grado de consistencia tenían. Una funcionaria puede comunicar una hipótesis en una conferencia, pero cuando esa hipótesis refiere a un hecho que devastó miles de hectáreas, necesita tener correlato en el expediente.

La cuestión no es dar por cierta la eventual responsabilidad de quienes hacían trekking ni convertir una sospecha en condena. La investigación es, justamente, la que debe establecer si existieron esas personas, si estaban en el lugar y si tenían o no alguna vinculación con el origen del fuego. Pero tampoco parece razonable que una pista difundida oficialmente quede flotando sin explicación posterior.

A la falta de novedades judiciales se suman los reclamos de vecinos que aseguraron haber advertido temprano la cercanía del fuego, aunque los equipos llegaron a sus viviendas o propiedades recién por la tarde. Tampoco hay información pública sobre el destino que tuvieron esas advertencias dentro de la investigación.

Dos meses después, las preguntas son elementales: qué ocurrió con los informes, qué pasó con las entrevistas, qué medidas tomó Fiscalía y qué fundamento tuvo la pista que instaló la ministra. El incendio ya dejó su marca sobre la sierra. La causa, en cambio, sigue sin respuestas visibles.