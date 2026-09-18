“Espero con angustia y dolor, quiero tenerlo”: desesperada búsqueda de Maximiliano Cabrera

Maximiliano es papá de una nena de 8 años. Además, su pareja está embarazada de 6 meses. Su familia lo busca desperadamente. Foto: gentileza Susana Ibáñez.

Maximiliano Ariel Cabrera (26) es papá de una pequeña de 8 años. Su pareja está embarazada de 6 meses. En medio de la crisis económica que azota a la provincia, se quedó sin trabajo. Pero su fuerza por sostener a los suyos siguió intacta. Es así que se las rebusca a diario con “changas” para llevar el pan a la mesa. En varias ocasiones, busca chatarras para vender. Uno de los lugares que frecuentaba era el basural municipal de la ciudad de San Luis. Y en la última salida que hizo, no regresó a su casa.

De acuerdo a lo que contó Susana Ibáñez, su mamá, en diálogo con El Diario de la República, el joven se perdió en el basural de la capital en la madrugada del 29 de agosto. Pese a la gravedad del hecho, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria. Desde afuera, da la sensación de que hay prioridades para unos y prioridades para otros. No es novedad que los pobres siempre tienen que esperar un poco más en un mundo de injusticias.

Pero no son palabras armadas, es lo que la propia familia siente. Abandono, indiferencia. “Estamos sin novedades. La búsqueda con máquinas, que empezó recién ahora, la hubieran hecho al principio. No esperar tanto tiempo. Dicen que van a tardar cinco días en revolver la basura. Se tendrían que haber movido desde el principio con el rastrillaje. Pero iban un ratito y se venían los policías”, lamentó la mujer.

Los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal.

“Yo sigo esperándolo con tanta angustia y dolor. Hace 21 días que no sé nada de él. Tal vez está perdido en el campo, tal vez le hicieron algo, no sé qué pensar realmente. Solo quiero tenerlo de nuevo conmigo”, expresó conmovida. En sus palabras, dio la sensación de que el único abrazo que recibe es el de los suyos, mientras las autoridades se dirimen como si fuese una cuestión administrativa más.

Susana contó que, hasta ahora, fueron a rastrillar tres veces a la zona del basural y alrededores, ellos mismos por su propia cuenta. Detalló que casi se perdieron, frente a la inmensidad del lugar.

En ese sentido, lamentó que las autoridades no apliquen recursos como caballos, perros, que puedan ayudar en la búsqueda.

“Lo tendrían que haber encontrado, pero no se movieron. Yo le dije al fiscal, tendrían que haber hecho todo desde el principio. Esto es un calvario para mí”, manifestó con bronca y tristeza.

Datos para la búsqueda

Maximiliano es de contextura física delgada. Mide 1,65 m. Tiene ojos verdes, pelo corto y tez blanca. Posee un tatuaje de un dibujo de una cruz en la parte del ojo izquierdo y debajo una cicatriz.

Desde el momento en que se ausentó de su domicilio vestía con campera tipo inflable deportiva de color bordó con blanco y negro, zapatillas de marca Salomon de color bordó y llevaba un cuello con gorro de color gris.

Cualquier información llamar al 911 o al 2664-612797.