Juana Koslay: vecinos que viven encerrados y con temor por una ola de robos

“La mayoría de las viviendas tienen cámaras de vigilancia, reflectores y están enrejadas. Es decir que vivimos encerrados y no obstante estas medidas no se ´puede vivir por el temor a los robos”. La descripción, que alcanza a muchas familias de Juana Koslay, corresponde a una vecina que reside en la zona sur del cruce de la calle Concarán con la Avenida Viento Chorrillero, aledaña al barrio Francisco Oyola, que es blanco de una ola ininterrumpida de hechos delictivos.

La fuente, que pidió reserva de su identidad, sostuvo que, desde marzo de este año, los vecinos de la zona de complejos de departamentos y dúplex que está detrás de un conocido emprendimiento de productos de panificación, “conviven con reiterados hechos de inseguridad frente a la inacción total del municipio y de la Policía”.

El testimonio que dio es contundente y resume lo que viven decenas de familias. "Primero sufrieron un robo mis vecinos del lado. Los delincuentes que entraron al departamento, les robaron un montón de cosas, entre ellas dos bicicletas. Se hicieron las denuncias. Después quisieron volver a ingresar al complejo, a mi departamento. No pudieron entrar porque justo una cámara de mi casa, la del patio, los captó".

Detrás de esos complejos hay un terreno baldío. Los vecinos pidieron a la Municipalidad que lo cierren para evitar que sea el corredor de ingreso de los delincuentes. No lo hicieron. La vecina que sufrió el primer robo pidió las cámaras de seguridad públicas, pero tuvo que hacer un montón de trámites y recién a los siete días le dieron las imágenes.

Ante la insistencia de los vecinos, la Policía detuvo a los autores.

Los vecinos aseguran que saben perfectamente quiénes son y dónde viven. Estuvieron detenidos tres meses. Durante ese tiempo la sensación fue de calma. Cuando los liberaron, todo volvió a empezar. “Son dos o tres banditas”, precisó la fuente.

El último robo que acrecentó el temor por la inseguridad damnificó a una chica que es nueva en la barriada. Fue aproximadamente hace una semana y también vive en dúplex situado en calle Los Andes. “La desvalijaron, literalmente. Tenía rejas, pero igual se las ingeniaron para entrar y le robaron hasta las cámaras de seguridad que puso”, confió la preocupada vecina que tiene su propiedad a unas seis cuadras de la Comisaría Quinta y del Centro de Monitoreo.

“Hay una garita policial que no funciona, patrullaje de mentira e incluso un domo que está de adorno”, señaló.

Tras ese episodio, recién en estos días los vecinos vieron a tres efectivos caminando. Eso fue todo. Dicen que el centro de vigilancia no hace nada y que andan dos o tres motos patrullando "al cuete".

La garita de vigilancia de la esquina no funciona. Es decorativa. Incluso cuentan que dos patrulleros vieron a dos menores merodeando la zona y solo los escoltaron hasta el barrio de donde provendrían. Ahí terminó el procedimiento. Llamaron a la Policía y nada.

La respuesta oficial que reciben es siempre la misma: "No tenemos patrulleros, no podemos hacer nada". Esa excusa ya es vieja en Juana Koslay. No es la primera vez que los vecinos lo denuncian.

En otras zonas de la ciudad, los propios vecinos contaron públicamente que "solo cuatro oficiales están disponibles para patrullar la zona, mientras que otro permanece en la base" y deja grandes áreas sin cobertura".

Presentación en la Defensoría del Pueblo

Lo que ocurre con las familias que residen en los alrededores de Concarán y Avenida Viento Chorrillero, no es algo aislado, es un patrón.

La Defensoría del Pueblo de San Luis ya recibió una carta firmada por 33 vecinos de Juana Koslay en la que expresan su profunda preocupación por la creciente inseguridad, con hechos de vandalismo, hurtos y robos, algunos perpetrados con armas de fuego. Ante eso, el Defensor tuvo que pedirle informes a la ministra de Seguridad Nancy Sosa sobre qué estrategias para combatir el delito que se están aplicando.

Otros vecinos de Cruz de Piedra denunciaron este mismo año: "Estamos desesperados y con miedo". "Vivimos con miedo a que sigan robando", dijo un damnificado al que le llevaron televisores, una mesa, un equipo de música y hasta ropa.

Y la queja es siempre la misma: "Estamos a la deriva. Tenemos que ser nuestros propios guardias de seguridad, mirar las cámaras y avisarnos entre nosotros porque desde el Gobierno no hay ninguna respuesta".

El Municipio ausente. Los vecinos apuntan directamente al intendente. Dicen que en lo que va de este año de gestión no hizo absolutamente nada por combatir la inseguridad en Juana Koslay.

Reclamo en el Parque Vulpiani

En reuniones anteriores, unos 40 vecinos se juntaron en el Parque Vulpiani para reclamar. Invitaron al intendente y no les respondió. Les tomaron el teléfono con la promesa de que los iba a llamar pero nunca lo hicieron.

Mientras tanto, los vecinos tuvieron que salir a pagar alarmas privadas, vivir encerrados, atentos a las cámaras toda la noche, con miedo a irse a trabajar y volver y encontrar la casa vacía.

"Se manejan con una impunidad terrible. Se sabe quiénes son, dónde viven, todo, todo, todo, pero no hacen absolutamente nada y los vecinos estamos con miedo", cerró la vecina.

Juana Koslay no pide más cámaras que no funcionan a una cuadra y media de la comisaría. Pide que cierren el baldío, que la garita funcione, que haya patrulleros y que los que roban no entren y salgan como si nada.