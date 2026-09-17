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Pedido desde PJ

“Alberto, una más”: pancartas y cánticos reabrieron el debate interno en el PJ de San Luis

Pancartas y cánticos pidieron que vuelva Alberto, tras su último saludo desde el escenario, dicho el 1 de abril de 2023.

Por redacción
| Hace 4 horas

No fue una cartulina aislada ni una frase perdida entre aplausos. Fueron pancartas, cánticos y una consigna repetida por la militancia: “Alberto, una más y no jodemos más”. El pedido de vuelta a escena atravesó la reunión del PJ puntano y volvió a instalar a Alberto Rodríguez Saá en el centro de la discusión partidaria.

 

 

 

 

 

La escena tiene un contraste inevitable. El 1 de abril de 2023, desde un escenario, Rodríguez Saá había definido aquella despedida como su “último saludo”. Ahora, el reclamo que llegó desde las bases no confirma una decisión suya ni anticipa una candidatura, pero deja expuesto que una parte de la militancia no interpreta aquel final como definitivo.

 

 

En el peronismo de San Luis, los cánticos no suelen quedar en el aire. Más todavía cuando aparecen en una reunión donde se habló de futuro, reconstrucción y la necesidad de recuperar iniciativa política. La frase, con tono de súplica y humor militante, puso en palabras una expectativa que no terminó de disiparse: que Alberto vuelva a ocupar un lugar central.

 

 

 

 

 

 

No hubo una respuesta pública que transforme ese pedido en una definición. Pero las pancartas dejaron una señal interna difícil de ignorar. Mientras el PJ intenta ordenar su presente, una parte de sus bases volvió a mirar hacia quien durante décadas condujo el espacio y preguntó, sin demasiados rodeos, si aquel último saludo realmente había sido el final.

 

 

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