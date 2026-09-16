Crecen los cuestionamientos por el adoquinado frente a la casa del intendente

Las tareas avanzan a paso firme. No ocurre lo propio con otras necesidades similares en la villa turística. Foto: El Corredor Noticias.

Las tareas de adoquinado sobre la calle Hortensia Morán, en el barrio 207 Viviendas (Francisca Hernández) de Villa de Merlo, registran un avance sostenido y ya “transforman” la cuadra exacta donde reside el intendente, Leonardo Rodríguez. La intervención en ese sector particular despertó interrogantes y malestar en la comunidad.

Hasta el momento, el Municipio evitó difundir información oficial detallada sobre los costos de la inversión, los plazos previstos, la modalidad de contratación o los criterios técnicos que se utilizaron para priorizar esta traza por encima de otras zonas de la ciudad.

Esta falta de precisiones alimentó el descontento y dio lugar a la ironía de los vecinos, quienes comenzaron a rebautizar informalmente al tramo como “la calle Adorni” en alusión a una supuesta atención privilegiada.

El malestar ciudadano pone el foco directamente en la planificación de la obra pública municipal y contrasta con la realidad de otros puntos urbanos. Mientras en la cuadra del jefe comunal avanzan las mejoras, en sectores como el barrio El Pantanillo persisten históricos reclamos por infraestructura y servicios básicos. La situación se tensionó aún más luego de que algunos vecinos que hicieron públicos sus reclamos recibieran cartas documento por parte de la comuna.

Mientras los trabajos de adoquinado continúan su marcha sobre la calle Hortensia Morán, la gestión local mantiene pendientes las respuestas formales que aclaren el origen de los fondos, el monto destinado y los motivos que llevaron a priorizar este tramo frente a las demandas insatisfechas de otros barrios merlinos.