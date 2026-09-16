Merendero de Corazón: “Estuvimos al límite de cerrar, pero seguimos asistiendo”

El Merendero de Corazón continúa desplegando una intensa labor social en Villa de Merlo, brindando asistencia alimentaria y contención a los sectores más vulnerables. Actualmente, el espacio acompaña a 38 familias con entregas de alimentos, leche, ropa, calzado y pedidos específicos como medicación o fórmulas especiales, además de asistir de manera mensual a hogares considerados en situación de emergencia y a más de 90 niños de la zona.

Sin embargo, sostener las puertas abiertas no ha sido una tarea sencilla para sus referentes. En un momento de profunda exigencia económica, el merendero estuvo al borde del cierre definitivo. La situación se tornó tan compleja que debieron barajar la posibilidad de frenar las actividades, ya que los costos fijos se volvieron difíciles de afrontar.

Esta realidad sobre el esfuerzo diario y las dificultades económicas del espacio fue detallada por su titular, María Ester Altamirano, en diálogo con Merlo TV. La referente explicó que solo para cubrir el consumo básico se necesitan más de 300 litros de leche mensuales, lo que representa una suma elevada de dinero a la que se suman galletitas, pan y donaciones.

Con un presupuesto de arranque que generalmente supera los 450 mil pesos mensuales, el movimiento económico y operativo del lugar demanda un esfuerzo inmenso que se vuelve cuesta arriba.

Detrás del trabajo cotidiano hay también un profundo sostén afectivo. Altamirano reconoció que sin el acompañamiento de su compañero y sus hijos no podría llevar adelante esta labor, ya que son ellos quienes la sostienen anímicamente cuando siente que no puede más.

Parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta sobre “dar hasta que duela”, la referente del merendero admitió que hay situaciones extremas que generan un profundo dolor emocional al conocer de cerca las realidades de los menores.

Relató que muchos niños encuentran en el espacio un lugar de escucha donde se abren y confiesan situaciones duras, al punto de manifestar el deseo de tener otra realidad en sus hogares.

Con la convicción de ser esa figura adulta que a ella misma le hubiera gustado tener de niña, el equipo continúa firme en su objetivo de contener a las infancias y regalarles una sonrisa en medio de la adversidad.