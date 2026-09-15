La Escuela Generativa Darwin al borde del cierre por ahogo financiero y falta de respuesta

La Escuela Generativa Darwin, situada en la ciudad de La Punta y dependiente de la Asociación Educativa La Punta, se encuentra en una situación límite que pone en riesgo su continuidad y amenaza con dejar sin institución a más de 200 estudiantes distribuidos en sus tres niveles (inicial, primario y secundario).

Así lo alertó la profesora Miriam Mocdece, coordinadora de la institución, quien en diálogo con El Diario de la República detalló el profundo desfinanciamiento y el abandono estatal que arrastran desde hace años.

El conflicto actual tiene raíces profundas. Tras funcionar durante 16 años como una escuela privada, la institución quebró en 2020. En aquel entonces, la alternativa para evitar el cierre total fue transformar el proyecto en una escuela generativa mediante un convenio marco con el Estado provincial.

Mediante ese acuerdo, la Asociación cedió el edificio en calidad de usufructo, mientras que el Estado se comprometió a realizar los aportes de la unidad de subvención escolar (USE) y a hacerse cargo de las refacciones necesarias para el normal funcionamiento. Sin embargo, la reducción del plantel pasó de 34 a 8 personas para sostener el proyecto.

Una brecha presupuestaria insostenible

Actualmente, los ingresos que percibe la escuela en concepto de aporte estatal ascienden a $3.829.799,98. Con este monto, la Asociación debe abonar los sueldos de cuatro trabajadores bajo la modalidad de monotributo (talleristas, personal administrativo y de maestranza), afrontar impuestos de servicios básicos y cubrir el mantenimiento del edificio.

La disparidad con otros modelos de gestión es alarmante: mientras que una escuela autogestionada recibe un aporte de casi $200.000 por alumno matriculado, una escuela generativa percibe una cifra notablemente inferior, cercana a los $20.000 por estudiante. Esta asfixia económica impide comprar insumos tan básicos como papel higiénico, artículos de limpieza, fotocopias o materiales de estudio para los alumnos que no pueden costearlos.

Crisis edilicia y peligro de corte de servicios

Las condiciones de infraestructura se han tornado caóticas. El edificio principal —que concentra al 80% de la matrícula— carece de cisternas y depende de una conexión directa a la red pública de agua potable.

A partir de las 10:00 de la mañana, la presión cae drásticamente y el caudal es insuficiente, obligando al personal de ordenanza a acarrear agua en baldes para higienizar los sanitarios.

A esto se suman graves problemas: los días de lluvia se registran filtraciones constantes que inundan parte del establecimiento, deterioran los revoques y promueven la proliferación masiva de hongos, una problemática alertada formalmente por profesionales del Hospital María Julia Becker debido al riesgo sanitario que implica para los estudiantes en las aulas cerradas.

Asimismo, la institución arrastra deudas abultadas en el servicio de gas que ya derivaron en cartas documento y en la amenaza inminente de un corte de suministro, con calefactores que no funcionan y que no pueden ser reparados por falta de recursos.

Promesas incumplidas y respuestas denegadas

Hace dos años, motivados por la propia gestión provincial, la comunidad educativa inició los trámites para transicionar hacia un modelo de administración autogestionada, el cual permitiría equilibrar las finanzas.

A pesar de haber cumplido con todas las exigencias técnicas, contables y jurídicas requeridas por distintos funcionarios del Ministerio de Educación, el expediente nunca prosperó formalmente por la ausencia de registros escritos.

Recientemente, el actual ministro de Educación, Guillermo Araujo, junto a funcionarios de su cartera, denegó oficialmente el traspaso bajo argumentos que la comunidad califica de contradictorios y discriminatorios, exigiendo matrículas de entre 300 y 350 alumnos imposibles de alcanzar para una escuela generativa basada en agrupamientos reducidos.

Ante la falta de respuestas de fondo, la única alternativa ofrecida por el Gobierno consistió en medidas paliativas superficiales, como la reposición de vidrios rotos, desatendiendo el colapso estructural.

A través de una "Carta Abierta" dirigida al Gobernador,Claudio Poggi, y al ministro Araujo, la comunidad educativa de la Escuela Generativa Darwin reiteró su pedido desesperado de una audiencia urgente y la aprobación del cambio de gestión administrativa.

"En el llamado 'Año de la Educación', educar no puede ser solamente una consigna; también significa escuchar, cumplir los acuerdos y cuidar a las instituciones que todos los días abren sus puertas", expresa el petitorio, en un grito de supervivencia para evitar el cierre definitivo de un proyecto con casi veinte años de historia en la región.