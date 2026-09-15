Organizan un festival para ayudar a un productor musical que perdió todo en un robo

El viernes 4 de septiembre a la noche, un productor musical de San Luis fue víctima de un robo. A “Teka” le desmantelaron por completo su herramienta de trabajo, el estudio que tenía en su casa del barrio privado” Villa Aguada del Portezuelo”, situado entre San Luis y La Punta.

Según relató el creador, los delincuentes ingresaron forzando un alambre perimetral, destruyeron puerta y ventanas y generaron bastante rotura en la vivienda más allá de lo que se llevaron. Pero el golpe más duro fue en su estudio.

"Se robaron todas las cosas de mi estudio que uso para estudiar en primer lugar y trabajar. Yo trabajo con la música desde que empecé a estudiar en la facu. Estoy por recibirme, me queda una materia, estoy armando la tesis y ya tenía todo grabado. Justamente unos días antes fui a grabar a la Casa de la Música, que es un estudio muy grande que tenemos ahí en Villa Mercedes, uno de los mejores de Latinoamérica. Por suerte no perdí el material de la tesis, pero sí todos los equipos con los que lo tengo que trabajar en diciembre, ahora en dos o tres meses me voy a recibir", contó.

El productor trabaja grabando a artistas, bandas, haciendo sonido en vivo y como productor musical para películas y cortometrajes. Su home estudio, “EL SPOT” (EL + SPOT), es con lo que estudia, sigue aprendiendo y trabaja a diario.

“Hace mucho tiempo que estoy en la movida de la música, también hago mi música personal, tengo mi carrera como artista", agregó.

La lista de lo robado: La imagen que se viralizó en las últimas horas detalla parte del equipamiento sustraído:

- Lenovo IdeaPad 3 i7 8GB RAM 512GB

- ZenQuadro Synergy Core (placa Antelope Audio)

- RØDE NT1 5ta generación

- Audio-Technica M20x

- Disco externo 2TB

Además de otros equipos de estudio de alto valor.

Hizo la denuncia esa misma madrugada del robo y hasta el momento no ha tenido novedades sobre el recupero.

Festival a beneficio

Por su trayectoria y el vínculo con la Facultad de Arte y con artistas locales, profesores, amigos y colegas organizaron un festival solidario para recaudar fondos y poder recuperar parte del equipamiento.

Será este jueves, a las 21:00, en Atípico Bar que está en calle Mitre a una cuadra de la avenida Illia, en la ciudad de San Luis.

"Lo organizaron algunos profes de la facu, amigos que se pusieron la camiseta para hacer ese evento y que se pueda recuperar algo. Se juntó mucha gente muy grosa, artistas muy copados, hay bandas de folclore, artistas de rap y se va a armar algo muy lindo. Lo puede ir a disfrutar cualquier persona más allá de conocer o no la causa por la que se hace", invitó.

Todo lo que se recaude en la noche será destinado a la causa para reponer el estudio. Cualquier información sobre los equipos o sobre su posible venta en el mercado de usados se agradece y se pide compartir la historia.