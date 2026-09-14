El Niño pone a prueba a San Luis: prevenir inundaciones y garantizar el agua

El 11 de septiembre, el Gobierno de San Luis difundió dos noticias que, leídas juntas, exponen el desafío de los próximos meses. Por un lado, anunció su participación en una reunión regional para preparar la respuesta ante El Niño. Por otro, comunicó la finalización de reparaciones en el acueducto del Oeste, aunque todavía quedaba regular presiones y caudales para normalizar el suministro. La preparación provincial deberá atender ambos frentes: reducir los daños que puede provocar el exceso de agua y garantizar que el abastecimiento funcione cuando se lo necesita.

El escenario climático exige atención. El Servicio Meteorológico Nacional informó que El Niño está establecido y que los modelos asignan una probabilidad del 100% a su continuidad durante septiembre, octubre y noviembre de 2026.

La Organización Meteorológica Mundial ubica cerca del 100% la posibilidad de que persista hasta el trimestre diciembre-febrero. Son pronósticos sobre la continuidad del fenómeno, no una garantía de lluvias extraordinarias en cada localidad puntana durante todo el verano.

La propia NOAA advierte que una mayor intensidad no garantiza que todos los efectos esperados ocurran en cada región. Por eso, trasladar esos porcentajes directamente a una cantidad de milímetros para San Luis sería presentar como certeza algo que necesita un pronóstico territorial específico. La incertidumbre sobre cuánto lloverá, sin embargo, tampoco permite postergar la prevención.

El encuentro regional se realizó el 9 de septiembre en Mendoza e incluyó la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. Participaron representantes de San Luis, Mendoza y San Juan. La coordinación es necesaria; su eficacia deberá medirse en recursos disponibles, responsabilidades definidas y tiempos de respuesta cuando llegue una emergencia.

San Luis tiene antecedentes suficientes para tomar esa tarea en serio. El temporal del 6 de enero de 2025 provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes y cortes eléctricos en la capital, Juana Koslay, Potrero de los Funes y otras localidades. Ese episodio documenta la vulnerabilidad de viviendas y servicios, aunque no permite afirmar que toda la provincia colapsa cada vez que caen 50 milímetros.

El Gobierno asegura que avanzó en la preparación. El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, informó el 28 de agosto estudios sobre la capacidad de los 20 diques, mantenimiento de válvulas, instalación de instrumentos para medir lluvias y trabajos de reencauzamiento. También reconoció la vulnerabilidad de poblaciones asentadas junto a ríos y antiguos cauces. Ese diagnóstico vuelve necesario conocer qué protección concreta tiene cada sector expuesto.

En el oeste y el sur, el abastecimiento agrega otra exigencia. Para los trabajos previstos desde el 10 de agosto, San Luis Agua había anunciado una interrupción estimada de 48 horas sobre el troncal I, con afectación de todos sus troncales y ramales. Entre las localidades y parajes incluidos figuraban Beazley, La Maroma, Martín de Loyola y Los Overos. Se trataba del suministro de agua cruda: el anuncio no establece cuánto tiempo quedó sin agua potable cada vivienda.

El parte del 11 de septiembre dejó otra precisión relevante: las reparaciones habían terminado, pero la normalización total todavía dependía del llenado progresivo y la regulación del sistema. Para los usuarios, esa diferencia importa tanto como la obra. El servicio se recupera cuando el agua vuelve a llegar, aunque el comunicado ya dé por concluida la intervención.

La prevención deberá poder comprobarse en desagües mantenidos, zonas de riesgo identificadas, reservas suficientes y alternativas de abastecimiento ante una interrupción. El Niño pone una fecha de urgencia a esas obligaciones. La prueba para el Gobierno será que la preparación anunciada se reconozca también fuera de las reuniones: en los barrios expuestos a las crecidas y en las localidades que dependen del acueducto.