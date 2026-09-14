En Merlo no hay consumo y hay locales vacíos: un video que es contundente

El video dura 47 segundos, pero dice más que cualquier informe del INDEC. Un influencer que recorre el país, uno de los tantos que el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis contrata y le paga pasaje, hotel y cachet para que promocione San Luis, cayó un lunes a Merlo. Y se encontró con lo que ven todos los días los que viven en la provincia.

"¿Dónde está toda la gente?", pregunta confundido, con gorro y campera por el frío. Camina tres cuadras por la avenida principal y no hay nadie.

La imagen que duele. No es una cuadra. Son todas. “Reverdecer” cerrado. “UD” cerrado. “Sporty” cerrado. Su cafetería preferida, “La Vereda”, también cerrada. Los que abrieron, como “Manjares de Merlo”, con las mesas de afuera vacías.

No es que en Merlo la gente se levanta tarde. Eso es romantizar la pobreza. En Merlo no hay actividad económica. Los negocios no abren porque no venden. Hay locales vacíos, carteles de alquiler por todos lados y persianas bajas porque no cierra la cuenta. La actividad económica está por el piso, no hay consumo.

Merlo, que debería ser la joyita turística de San Luis, la que más debería facturar, refleja lo que pasa en toda la provincia: el consumo no existe.

El influencer pagado por el Estado puntano. Y la paradoja es total. El mismo Estado que no puede garantizar agua en el oeste por 72 horas, que no limpia un desagüe en Juana Koslay, gasta plata de todos los puntanos en traer a un influencer de Florida, de Estados Unidos, para que venga a mostrar un Merlo que no existe.

Le pagan el pasaje para que filme la crisis. Le pagan para que diga, sin querer, lo que el gobierno no quiere mostrar: que no había nadie en Merlo y que los negocios estaban cerrados.

No es fiaca. No es que el puntano es vago y se levanta a las 11. Es que no hay un mango en la calle. Es que el sueldo no alcanza, la tarjeta está al mínimo y nadie entra a comprar una remera a las 9 de la mañana de un lunes.

El video del influencer, que tenía que ser una publicidad de "Vení a Merlo", terminó siendo el mejor documental del ajuste. Merlo vacío no es postal turística. Es postal de la economía.