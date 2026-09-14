Como para no enfermarse: luego de la nieve, en la semana la máxima será de 25 grados

Tras la nieve y las temperaturas bajo cero del fin de semana, los últimos siete días del invierno comenzarán con una notable escalada del calor, que el jueves llegará a su máxima con 25 grados. Otra vez, los vaivenes del tiempo ponen en peligro la salud de los puntanos y las gripes, catarros y otras afecciones mucosas estarán latentes.

La Red de Estaciones Meteorológicas anunció que tras un amanacer frío el lunes 14 de septiembre tendrá una mañana templada, con muchas nubes en el cielo y bancos de niebla en casi toda la provincia, pero al mediodía ya se habrán disipado.

Tras eso, la temperatura se acomodará en los 17 grados y el viento será del norte.

Para el martes el anuncio es de incremento eólico y ascenso de las temperaturas, que llegará a los 19 grados, aunque la mínima será muy baja y rondará los 2 grados, con heladas. El ascenso continuará el miércoles 16, cuando los valores térmicos oscilarán entre los 5 y los 22 grados.

Ese día, el viento será del sector norte con ráfagas fuertes especialmente en el noroeste provincial.

Finalmente, el jueves será el día de mayor calor y en el que la primavera quedará prácticamente decretada, con mínimas de 8 grados y máximas de 25.