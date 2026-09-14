“El corazón del pueblo de San Luis”: Barba le obsequió al Papa un Cristo de la Quebrada

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, contó en conferencia de prensa los detalles de su encuentro con el papa León XIV, realizado el 3 de septiembre en el Palacio Apostólico del Vaticano. Durante la audiencia, que duró unos 20 minutos, le habló sobre la realidad de la diócesis y le entregó una réplica del Cristo de la Quebrada realizada por personas privadas de su libertad.

“Mire, le entrego el corazón del pueblo de San Luis. Acá está la síntesis de la fe del pueblo”, recordó Barba sobre las palabras que pronunció al darle el obsequio.

La pieza fue tallada en madera por un interno de la Unidad 2 de Hombres del Servicio Penitenciario Provincial, mientras que una interna de la Unidad 4 de Mujeres estuvo a cargo de la pintura. El trabajo se realizó a través de la Pastoral Carcelaria y concretó un proyecto que el obispo impulsaba desde hacía años.

“Hay un proyecto que me llevó algunos años poder desarrollarlo. Yo quería hacer una réplica perfecta y debo decir que se logró porque es exactamente igual en todo sentido y está muy bien hecha, muy bien pintada”, explicó.

Según relató, el pontífice sostuvo el Cristo en sus manos y luego lo colocó sobre el escritorio mientras conversaban. “El Papa escuchó esto con mucha emoción y con mucha atención. Para mí fue un momento muy significativo”, expresó.

Barba explicó que comenzó a gestionar la audiencia después de las festividades de la Villa de la Quebrada y de Renca, en mayo. Presentó la solicitud a través de la Nunciatura, que la remitió a la Casa Pontificia. Después recibió la respuesta: León XIV lo recibiría el jueves 3 de septiembre a las 9:30, hora de Roma.

“Esa espera fue una bendición, porque ahora con la venida del Papa a la Argentina, todo se hizo más fuerte”, sostuvo. Su intención, explicó, era que el pontífice conociera de primera mano la realidad de la Iglesia y del pueblo puntano.

El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico. Barba reconoció que llegó con incertidumbre: “Yo iba con muchas dudas, no lo conozco, solo esperaba que me escuche. Todo el mundo dice que es un hombre de mucha escucha”.

Según contó, León XIV lo recibió con tranquilidad y prestó atención a su descripción de la vida pastoral y de la realidad de San Luis. “Fue mucho más que una escucha”, sintetizó.

El obispo señaló que fue él quien dio por terminada la conversación, porque le daba vergüenza ocupar más tiempo del pontífice. “En un momento le digo: ‘Bueno, Santo Padre, no lo molesto más, lo dejo’. Y él me responde: ‘No, no es molestia’”.

Sobre la respuesta que recibió, destacó que el Papa lo animó a continuar por el camino emprendido, con especial atención al cuidado de las personas y de su humanidad, la cercanía con la gente y la paciencia.

En ese momento hubo un gesto que lo sorprendió: mientras le hablaba de la importancia de estar cerca del pueblo, León XIV señaló la réplica del Cristo que permanecía sobre su escritorio.

“Me impresionaba. Digo, ‘estoy hablando con el Papa y el Cristo está ahí en su escritorio’”, recordó. Para Barba, el gesto reflejó una comprensión del significado que esa imagen tiene para los fieles puntanos.

Antes de despedirse, se arrodilló junto al escritorio y pidió una bendición. “Al finalizar le he pedido la bendición sobre todo el pueblo de San Luis y de mi persona, y eso ha hecho”, relató.

La posibilidad de un encuentro en Argentina también formó parte de la conversación. Según el obispo, León XIV le dijo: “Pronto voy a ir a la Argentina”, y le preguntó por la expectativa que generaba su visita. Barba le transmitió la esperanza y la alegría de los fieles. Al despedirse, ambos intercambiaron la misma frase: “Nos vemos en Argentina”.

De acuerdo con la información compartida en la conferencia, la visita apostólica está prevista del 8 al 11 de noviembre, con tres encuentros masivos en Buenos Aires, Luján y Córdoba, para los que se espera una convocatoria de más de un millón de personas en cada uno.

Barba explicó que la Pastoral Juvenil comenzó a organizar el viaje a Buenos Aires para participar del encuentro en el Monumento de los Españoles. Para el resto de los fieles, pidió a los sacerdotes que coordinen micros hacia Córdoba, por la cercanía, el menor costo y la posibilidad de regresar sin necesidad de alojarse.

También se informó que está abierta la preinscripción para voluntarios a través del sitio acreditaciones.episcopado.org/voluntarios, destinada a argentinos o residentes de entre 18 y 65 años.

La audiencia dejó, además, una conexión inesperada con San Luis. Al salir, uno de los asistentes del Papa, un sacerdote que lleva muchos años trabajando en Roma, se acercó para acompañar al obispo.

“Cuando salimos, me acompaña, me saluda con mucho cariño, me da un abrazo y me dice: ‘Yo soy de Villa Mercedes’”, contó Barba.

Según recordó, el sacerdote se mostró especialmente contento por haberlo conocido y por la llegada de una réplica del Cristo de la Quebrada al Vaticano. “Un mercedino asistiendo al Papa”, resumió.

El obispo compartió, finalmente, un mensaje de su paso por Roma: “Desde aquí les mando un fuerte abrazo, la alegría que dejó en mi corazón y especialmente la Bendición Apostólica que me acaba de dar para todos ustedes”.