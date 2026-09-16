Semana del Estudiante en El Trapiche: “Es muy lindo que nos elijan”

El Trapiche ya palpita con grandes expectativas la llegada de la tradicional Semana del Estudiante. Música, recreación y propuestas deportivas formarán parte de las jornadas organizadas para recibir a los jóvenes, consolidando una de las tradiciones más queridas de la provincia.

En diálogo con El Diario de la República, el intendente Ricardo Olivera Aguirre detalló cómo será el cronograma y compartió su emoción al recibir a las nuevas generaciones.

"Creo que todas las generaciones hemos pasado por un 21 de septiembre en El Trapiche. Van cambiando varias cosas, pero todos lo disfrutamos a nuestra manera. Eso es lo lindo, los lindos recuerdos", expresó el jefe comunal al rememorar el profundo arraigo cultural que tiene la festividad.

En cuanto a la agenda de actividades, que se extenderá desde este jueves hasta el lunes inclusive, el intendente detalló: "Las actividades recreativas empiezan desde las 15 hasta las 21 horas aproximadamente ahí en la Costanera, en la cancha, con juegos y distintas actividades para los chicos", sumando además eventos privados nocturnos para acompañar a los jóvenes en su día.

Para que la celebración sea una verdadera fiesta cuidada y segura, desde el Municipio se hizo hincapié en la responsabilidad conjunta. Reflexionando sobre su rol y la magnitud del evento, Olivera Aguirre remarcó: "Yo siempre insisto y remarco que los chicos aprovechen, disfruten, se lleven buenos recuerdos de acá, pero también concientizar a los padres de que si bien todos lo hemos vivido, El Trapiche no es una guardería y hay que acompañar a los chicos, visitarlos, llamarlos, escucharlos, que se sientan contenidos".

Asimismo, confirmó que se diagramó un trabajo preventivo: "Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud". En la misma línea, recordó que desde el primer día rige la prohibición de ingreso y venta de bebidas alcohólicas en el ejido municipal.

Finalmente, el intendente valoró el significado de recibir año a año a miles de visitantes: "Para nosotros es muy lindo que vengan a visitarnos, que los chicos elijan nuestra localidad, nuestro Trapiche. Nos damos cuenta lo difícil que es a veces tener un pueblo ordenado y limpio como lo tenemos, por eso les pedimos que lo cuiden, porque este fin de semana también va a ser parte de ellos".