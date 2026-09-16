Claro reporta problemas de conexión en Potrero de los Funes y prevé resolverlos el viernes

Los problemas de conectividad de Claro en Potrero de los Funes tienen una fecha prevista de solución: el viernes 18 de septiembre. Así lo indicó el servicio de atención de la empresa ante el reclamo de un usuario, al atribuir los inconvenientes a antenas de la zona que se encuentran fuera de servicio.

En el intercambio, registrado este miércoles 16, el cliente advirtió que su teléfono mostraba un mensaje que indicaba que no estaba registrado en la red. Desde la atención de Claro le respondieron que la antena más cercana estaba fuera de servicio y que ese era el motivo de la falta de conexión.

Cuando el usuario preguntó si el problema correspondía a su línea o a la localidad, la respuesta fue: “Son las antenas de la zona”. La explicación ubica el inconveniente en la infraestructura del servicio, aunque el intercambio no permite precisar cuántas personas están afectadas ni establecer que exista una desconexión total en Potrero de los Funes.

“La fecha de solución prevista es el 18/09”, señalaron desde la atención de la compañía. Se trata de una estimación comunicada al cliente, sin mayores detalles sobre las tareas necesarias para recuperar el funcionamiento del servicio.