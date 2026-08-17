Los bonos cayeron en Wall Street y el riesgo país volvió a trepar hasta los 489 puntos

Los bonos de la deuda pública argentina cerraron este lunes con bajas de hasta 0,8% en Wall Street, un movimiento que volvió a presionar sobre el riesgo país, que escaló hasta los 489 puntos.



La jornada estuvo marcada por la ausencia de operaciones en el mercado financiero argentino debido al feriado por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Sin actividad en la Bolsa porteña, las referencias para los activos argentinos llegaron desde Nueva York.

Los ADRs de empresas argentinas también mostraron mayoría de retrocesos, en medio de una rueda internacional adversa y atravesada por la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente.

Otro de los factores que concentró la atención de los mercados fue el petróleo, cuyo precio volvió a acercarse a la zona de los US$90 ante las dudas sobre la evolución del escenario geopolítico.

En el plano cambiario tampoco hubo operaciones formales en Argentina por el feriado. La única referencia estuvo en el mercado informal, donde el dólar se negoció a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

La caída de los títulos soberanos y la consecuente suba del riesgo país dejaron así una señal negativa para los activos argentinos antes de la reapertura de los mercados locales.