Dos semanas en Italia, con la cultura nacional como bandera

Luego de más de 20 presentaciones y dos semanas en Italia, los 23 integrantes del grupo puntano que recorrió la península en una gira inolvidable emprendió su regreso con una experiencia que los hará crecer como artistas. Músicos y bailarines dirigidos por Nelson Gómez en la compañía “Danzantes” llegarán a la provincia con mucho para contar.

Aplausos, pedidos de otra, festivales folclóricos y una convivencia que no olvidarán formaron parte de la gira que comenzó a finales de julio en Alberobello y terminó el 15 de agosto en Capri luego de recorrer Palagianello, Monte Sant Angelo, Termoli y Alatri.

Hasta esas localidades, en distintos festivales, lo puntanos llevaron lo más representativo del folclore nacional. “En Italia hay muchos argentinos y otros que están de vacaciones y que cuando se enteraron que íbamos fueron a vernos y a conversar con nosotros”, dijo Nelson, quien señaló que lo más emocionante fue transportar por un momento parte de la cultura argentina.

Chacarera, cueca y tonada cuyanas, zambas, boleadoras y hasta tango y milonga componen el espectáculo que “Danzantes” armó para ocasión con la idea de “exponer lo más representativo de nuestra música y nuestra danza”.

Las presentaciones fueron armadas en bloques de baile y música con malambo show y algunas canciones interpretadas por músicos puntanos como Alexis Alcón, Ricardo Gómez, Luna Alcaraz., Nazareno Bizzotto y Enar Povez Nuñez.

El grupo se conformó por artistas que comprendieron la importancia de representar a la provincia y que hicieron que la convivencia fuera muy armoniosa. El más chico de los integrantes tiene 17 años y el mayor, 56. “Es un grupo sólido, con juventud y experiencia, que hace una combinación perfecta”, dijo el director.

El acceso a internet hizo que la comunicación entre los artistas y su familia de San Luis fuera constante, lo que generó una conexión permanente. La alimentación fue variada y probaron desde platos tradicionales a comida gourmet, con el calor pesado del verano europeo como protagonista: “Por momentos fue muy sofocante y se hizo sentir durante las actuaciones”, reconoció Gómez.

Uno de los momentos más divertidos de la gira ocurrió cuando el grupo paseaba por una calle italiana y empezó a sonar de algún parlante una canción de Rodrigo, que hizo que el baile se armara de inmediato entre puntanos e italianos.

No es la primera vez que “Danzantes” lleva su arte a Europa, siempre con Gómez a la cabeza. Justamente el director recordó que hace más de diez años gestionó una primera gira por Alemania pero la situación económica no les permitió cubrir los pasajes. Entonces, en 2015 recibió una invitación para actuar en Ecuador y a partir de allí el recorrido internacional fue asiduo, a tal punto que ya lleva 10 giras internacionales.