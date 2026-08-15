Un concurso de fotos con pulgar oponible y Agüero como disparador

Un poema de Antonio Esteban Agüero será el disparador de las decenas de trabajos que se presentarán en el concurso fotográfico “Habitar lo humano”, que organiza la Universidad Nacional de los Comechingones y que repartirá un millón de pesos en premios. El certamen está abierto para todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, de la provincia.

“Canción del para qué de las máquinas”, el extenso relato del poeta merlino, será el disparador para que los artistas recreen una serie fotográfica compuesta por entre tres y cinco imágenes que construya una “mirada actual sobre las personas, el territorio, la tecnología, la memoria y la vida cotidiana”.

“La propuesta no busca representar de manera literal al autor ni ilustrar el poema, sino abrir una pregunta desde el presente: cómo aparece hoy lo humano en la relación entre las personas, el territorio, la tecnología, el cuerpo, el trabajo, la comunidad y la memoria”, dijeron los organizadores.

El primer premio se hará acreedor de medio millón de pesos, el segundo de 300 mil y el tercero de 200 mil y además las obras seleccionadas y premiadas formarán parte de una exposición colectiva en la Galería de Exposición de la UNLC en Villa de Merlo.

En las reglas del concurso se indica que los participantes deberán acompañar las imágenes con un título, un texto breve de reflexión, una motivación personal de la propuesta y una biografía. La participación podrá ser individual o grupal, con un máximo de tres integrantes por equipo.

El concurso admite fotografía digital o analógica, realizada con cámara o teléfono celular, y permite edición y retoque digital, aunque aclararon que no se admitirán imágenes generadas total o parcialmente mediante inteligencia artificial generativa, marcas de agua ni firmas.

La inscripción para “Habitar lo humano” es gratuita y permanecerá abierta hasta el 28 de agosto de 2026. Toda la información está disponible en www.unlc.edu.ar/habitar-lo-humano. Las consultas podrán enviarse al correo concursofotografico@unlc.edu.ar.

Los resultados se comunicarán los días 28, 29 y 30 de septiembre, mientras que la exposición y premiación están previstas para el 6 de noviembre de 2026.