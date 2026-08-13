La nueva de Suar, algunos dinosaurios y la moda de comer cenizas

La llegada de la nueva película de Adrián Suar marca el camino de los estrenos de mediados de agosto, la fecha históricamente favorable para el cine nacional. A la comedia protagonizada por Natalia Oreiro se suman una de fantasía, una animación y una de terror a la cartelera provincial.

“Yo, Narciso” es la película en la que Suar y Oreiro regresan al trabajo en conjunto aunque por primera vez para el cine. La uruguaya encarna a una profesora universitaria de Sociología que escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico.

La profesora se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético pero las consultas se convierten en citas donde él despliega todo su encanto, hasta que se produce el inevitable enamoramiento.

Otro de los estrenos interesantes de la semana es “El final de la calle Oak”, protagonizada por por Anne Hathaway y Ewan McGregor, quien interpreta a un hombre con problemas económicos que tras un evento cósmico verá cómo su apacible vecindario se transforma en un espacio con dinosaurios y meteoritos.

Mientras, su esposa intenta escribir una novela a escondidas y sus hijos adolescentes buscan maneras de escapar de la rutina.

En “Insaciable”, el otro de los estrenos de la semana, una estudiante de Medicina sufre las amenazas de un fantasma hambriento que busca una suerte de revancha después de que la joven participara de una extraña moda para bajar de peso: comer cenizas humanas.

Finalmente, la cartelera se verá coloreada con la nueva propuesta infantil de la Patrulla canina, que ahora se interna en una isla con dinosaurios, donde conocen a un cachorro y causan una erupción volcánica.