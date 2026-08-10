"Todos le tenemos miedo a la muerte, hasta los que dicen que no"

La primera vez que Noelia Pace estuvo en San Luis, hace dos años, una de las preguntas que más le hicieron en la función fue sobre Guadalupe Lucero, la nena perdida en 2022 en un barrio del sur de la ciudad. Como médium, uno de los trabajos que puede hacer la profesional es la búsqueda de personas, pero hay una aclaración que surge necesariamente cada vez que le piden esa labor: “Se hace con sumo cuidado, de manera presencial y con el permiso de la familia”.

Como aquella vez, ahora Pace estará tanto en San Luis como en Villa Mercedes con “Mediumnidad”, sus encuentros que, según sus palabras, “buscan hacer entender que la muerte es una transformación que no nos quita nada, que no perdemos al ser querido”. La primera función será el jueves en el Teatro del Molino Fénix y la segunda el viernes en el Cine Teatro San Luis, ambas producciones de Diego Sosa Manager group.

En una charla telefónica con El Diario de la República, la profesional sostuvo que la gente “necesita tener verdades para tener esperanza” y que el principal objetivo que se propone es generar “un duelo consciente” ante la pérdida. “La mayoría de la gente no hace ese proceso de la manera debida”.

La conexión de cada una de las etapas del duelo y las formas de pedir ayuda ante esa situación traumática son otros de los aspectos que se tocan en “Mediumnidad”, donde también se aprenderá a ritualizar el fallecimiento, para que la despedida de un ser querido sea más llevadera.

Una de las enseñanzas que impondrá Pace es que el paso del tiempo no es garantía de hacer un duelo sano, al punto que dijo que hay personas que llevan 30 años sin resolver la ausencia y otras que perdieron a alguien recientemente y están mucho más tranquilos, aunque puede ser que sea porque no comprende de manera plena lo que sucede.

“El ser humano le tiene miedo a la muerte siempre, incluso aquellos que dicen que no le tienen miedo”, sentenció Noela, quien diferenció ese temor de la tanatofobia, que es el medio permanente a morir y que tiene características patológicas. El miedo a morir o a que se muera alguien cercano parte –sostuvo la medium- de la imposibilidad de controlar la vida del otro.

Tampoco Noelia controla sus emociones durante la charla con sus seguidores. Si una historia le genera el llanto, llora; si otra la hace reír, ríe; pero las sensaciones más fuertes ocurren cuando los espectadores le dicen que gracias a ella pudieron superar una muerte o recordar a alguien con otra visión.

Por supuesto que puede que entre el público haya algún escéptico, que asistió más por curiosidad que por interés. A ellos, Pace también les da la bienvenida. “Por lo general son los que más conectan con lo que digo, los que terminan llorando con más fuerza. Yo no busco que me crea nadie, simplemente transmito lo que sucede y cada uno vibrará a su manera”, completó la mujer.