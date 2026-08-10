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San Luis

Murió Oscar Eduardo Gatica, el exministro de la justicia puntana

El ex integrante del Superior Tribunal de Justicia falleció este lunes. El Poder Judicial provincial comunicó su fallecimiento y destacó su extensa trayectoria de más de cuatro décadas.

Por redacción
| Hace 7 horas

Gatica, oriundo de Luján y con residencia en Juana Koslay, dio sus primeros pasos en el Poder Judicial de la provincia en junio de 1971, como secretario de Primera Instancia en el Juzgado del Crimen N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

 

 

En diciembre de 1983 asumió como juez de las Cámaras Penales N° 1 y 2 de San Luis, cargo que ejerció durante 10 años.

 

 

El 10 de agosto de 1993 fue designado ministro del Superior Tribunal de Justicia, función que desempeñó hasta el 31 de agosto de 2016, cuando se acogió al beneficio jubilatorio.

 

Durante su desempeño en el máximo cuerpo judicial, también ejerció la Presidencia entre mayo de 2010 y abril de 2011.

 

 

A través de un comunicado, el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General de la Provincia expresaron su pesar por el fallecimiento y acompañaron a sus familiares, colegas y amigos.

 

El deceso de Oscar Eduardo Gatica causó un profundo pesar en todo el norte puntano, debido a que era integrante de una tradicional familia de Luján, donde habitualmente disfrutaba de los fines de semana.

 

Fue padre de siete hijos: Alejandra, Eduardo, Diego, Verónica, Eugenia, Hernán y Gustavo.

 

 

Los restos de Gatica serán velados este lunes en la Sala Azul de Parque de la Quebrada hasta las 17:30, y posteriormente recibirán sepultura en el Cementerio Parque del mismo complejo.

 

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